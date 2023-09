Policie obvinila muže, který v Brně pobodal školačku. O cizince nejde

Policisté dali podnět státnímu zástupci na vypracování návrhu na vzetí muže do vazby, zároveň v reakci na množící se dezinformace zdůraznili, že aktérem středečního incidentu nebyl cizinec.

K útoku došlo ve středu kolem půl třetí odpoledne na Táborské ulici. Dívka byla napadena nožem, po útoku byla převezena do dětské nemocnice. "Útočníka na místě do příjezdu strážníků zadržel náhodný kolemjdoucí. Po příjezdu hlídky městské policie musel být agresor za použití donucovacích prostředků zpacifikován," popsal policejní mluvčí Petr Vala.

Podle informací serveru iDnes.cz vypověděli svědci události, že muž byl pod vlivem drog a školačku z druhého stupně základní školy honil. Web napsal, že napadené dívce bylo čtrnáct let.

Případ vyšetřují jihomoravští krajští kriminalisté z prvního oddělení. Pachatel byl po zadržení převezen do policejní cely. Muž je podezřelý ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu na dítěti mladším patnácti let. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody v délce 15 až 20 let, případně trest výjimečný.