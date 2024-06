Policie obvinila muže, který ve středu napadl několik lidí v Praze

Poslední dva zápasy měla v neděli večer na programu skupina A, byli tak v akci i domácí němečtí fotbalisté. Jejich fanoušci doufali, že svěřenci kouče Juliana Nagelsmanna s přehledem dokráčejí k triumfu ve skupině a s devíti body na kontě postoupí do osmifinále. Z prvního místa skupiny nakonec Němci postoupili, ale nadřeli se na to k překvapení svých fanoušků až dost. V zápase se Švýcarskem sice nejprve oni vstřelili branku, ale ta nebyla uznána kvůli faulu. Proto šli do vedení Švýcaři zásluhou Ndoyeho. Němci až v nastavení díky Füllkrugovi dokázali vyrovnat na 1:1 a získat bod. V nastavení vstřelil jediný gól utkání mezi Maďarskem a Skotskem Maďar Csoboth, který tak svůj tým nechal v naději na postup. Duel však poznamenala srážka gólmana Gunna s Barnabasem Vargou, který poté zůstal ležet bezvládně na hřišti.