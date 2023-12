Policie pátrala po střelci z FF UK již před střelbou. O terorismus nešlo, říká Rakušan

V listopadovém průzkumu by podle agentury Median hnutí ANO vyhrálo volby do Sněmovny s podílem 34,5 procenta hlasů, zatímco ODS by obsadila druhé místo se ziskem 15,5 procenta. Hnutí ANO zaznamenalo mírný pokles ve srovnání s říjnovým průzkumem, naopak ODS získala o dva procentní body více.