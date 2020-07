Policie vypátrala řidiče, který v Českém Těšíně ujel od smrtelné nehody

Nehoda se stala okolo 18:50 na silnici, která do Českého Těšína vede z Třince. Řidič vozu BMW jel právě ve směru z Třince. Ze zatím přesně nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde narazil do cyklisty, který jel v protisměru v odbočovacím pruhu. Cyklista utrpěl mnohočetná zranění a na místě zemřel.

"Po střetu řidič automobilu nezastavil, neposkytl pomoc zraněnému muži a z místa dopravní nehody ujel, přičemž automobil odstavil na ulici Rybářské v Českém Těšíně a utekl," uvedl Černohorský.

Ze všech dosud zjištěných skutečností, především z ohledání místa dopravní nehody a vozidla, je podle něj dostatečně odůvodněno, že vůz řídil sedmadvacetiletý muž. Jak řidič auta, tak cyklista jsou z Českého Těšína. Řidič BMW je podezřelý z těžkého ublížení na zdraví a neposkytnutí pomoci.