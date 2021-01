Policie zadržela cizinku, která v Karlových Varech uškrtila dítě pupeční šňůrou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Mrtvého novorozence, kterého našli u břehu řeky Ohře 22. prosince kolemjdoucí v Karlových Varech, zabila podle policie jeho matka. Kriminalisté zadrželi podezřelou 33letou cizinku, kterou obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného na dítěti mladším 15 let. Uvedl to dnes v tiskové zprávě krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Ženě, kterou policisté navrhují stíhat vazebně, hrozí při prokázání viny trest vězení na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.