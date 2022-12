Rus strávil dva roky ve vazbě. Česko mu musí zaplatit statisíce

Česká armáda ve středu převezme v kasárnách v Přáslavicích v Olomouckém kraji první z tanků darovaných Německem. Oznámilo to dnes ministerstvo obrany. Německo se rozhodlo darovat České republice za její pomoc Ukrajině 14 starších tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Všechny stroje by do Česka měly dorazit příští rok.