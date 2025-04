Putin bude v pohodě, tvrdí Trump

V rozhovoru, který byl zveřejněn v pondělí 28. dubna, Trump komentoval svůj postoj k aktuálnímu dění na Ukrajině a přiznal, že jeho rétorika vůči Putinovi v posledních týdnech značně přitvrdila. Trumpova administrativa současně vyvíjí silný tlak na Moskvu i Kyjev, aby přijaly americký návrh na příměří, přičemž pohrozila, že v případě odmítnutí odstoupí od dalších jednání.

Donald Trump již dříve zaměřoval své výtky hlavně vůči ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, nicméně v posledních dnech se jeho kritika začala soustředit stále více i na samotného Putina. V rozhovoru pro The Atlantic Trump uvedl: „Snažím se zachránit spoustu životů na světě. Víte, Ukrajina a Rusko — nejsou to naše životy, ale mohlo by to skončit třetí světovou válkou.“

Novináři magazínu The Atlantic uvedli, že s Trumpem hovořili o Putinovi v březnu a pak znovu v dubnu. Připomněli také nedávný skandál označovaný jako „Signalgate“, kdy šéfredaktor The Atlantic Jeffrey Goldberg neúmyslně získal přístup do skupinového chatu na aplikaci Signal s vysoce postavenými členy Trumpovy administrativy. Tento únik zpráv přinesl nové otázky ohledně bezpečnosti komunikace v Bílém domě.

V březnu Trump v rozhovoru s Kristen Welkerovou z NBC prohlásil, že je „naštvaný“ na Putina za jeho veřejné volání po svržení Zelenského a pohrozil uvalením cel na dovoz ruské ropy. Tyto Trumpovy útoky na Putina se ještě více vystupňovaly poté, co Rusko minulý týden podniklo raketový útok na Kyjev, při němž zemřelo nejméně osm civilistů.

Během sobotního setkání se Zelenským v Římě Trump před novináři naznačil, že Putin „možná nechce zastavit válku“, což bylo vnímáno jako další známka jeho narůstající nedůvěry vůči ruskému vůdci.

Putin však mezitím vyhlásil třídenní příměří na Ukrajině, které má trvat od 8. do 10. května u příležitosti 80. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Ukrajinská strana i řada analytiků jsou však k tomuto příměří skeptičtí, protože podobná ujednání byla v minulosti často ze strany Moskvy porušena.

Trump dlouhodobě sliboval, že válku mezi Ruskem a Ukrajinou ukončí „během 24 hodin“, což opakovaně zdůrazňoval během své prezidentské kampaně. V nedávném rozhovoru pro magazín Time však připustil, že tento slib byl „nadsázkou“, kterou učinil „obrazně“.

Tento postoj vzbuzuje otázky o reálnosti Trumpova přístupu k řešení konfliktu, zejména ve světle rostoucí agrese Moskvy na Ukrajině a složité diplomatické situace, kterou americký prezident sám částečně přispěl přiostřit. Přesto Trump trvá na tom, že jeho cílem je zabránit dalšímu rozšíření konfliktu, který by podle jeho slov mohl vést ke globální katastrofě.

Zatímco se blíží datum příměří, napětí na frontách zůstává vysoké a obě strany konfliktu se připravují na možné letní ofenzivy. Jak ukazuje vývoj posledních dnů, dosažení skutečného a trvalého míru bude vyžadovat mnohem více než třídenní přerušení bojů.