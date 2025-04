Proč zhasla světla ve Španělsku a Portugalsku? A co to znamená pro Evropu a její energetické sítě?

Evropská unie dlouhodobě tlačí na Španělsko a Portugalsko, aby lépe propojily své energetické sítě se zbytkem kontinentu. Dnešní události znovu otevřely debatu, zda by větší propojení pomohlo podobným krizím předcházet, nebo by naopak mohlo ohrozit širší evropskou síť.

Spekulace během dne narůstaly i kolem možnosti kybernetického útoku, ačkoliv žádné důkazy o sabotáži zatím nebyly předloženy.

Španělský provozovatel přenosové soustavy Red Eléctrica uvedl, že blackout způsobila „velmi silná oscilace v elektrické síti“, která vedla k odpojení Španělska od evropské sítě a následnému zhroucení celé iberské soustavy ve 12:38 hodin.

Portugalská společnost REN upřesnila, že extrémní výkyvy teplot ve Španělsku způsobily nečekané poruchy na vedeních vysokého napětí, což vedlo k rozladění části soustavy a řetězové reakci výpadků.

Úřady v obou zemích však zatím odmítají spekulovat o přesné příčině kolapsu. Španělský premiér Pedro Sánchez veřejnost vyzval k trpělivosti a slíbil důkladné vyšetření incidentu.

Obnovení dodávek elektřiny se ukázalo být složitým procesem. Podle odborníků je nutné postupovat krok za krokem, za využití speciálních generátorů, jako jsou vodní elektrárny, které umožňují postupné opětovné nastartování systému.

Francouzský provozovatel RTE pomohl Španělsku během několika hodin dodat 700 megawattů elektřiny. Díky tomu se podařilo obnovit dodávky v severních a jižních částech poloostrova už v průběhu odpoledne.

Odborníci vysvětlují, že přenosové soustavy jsou propojeny tzv. interkonektory, které umožňují vzájemné zásobování elektřinou, ale zároveň vyžadují oddělené a postupné restartování sítí při takovém kolapsu.

Španělsko a Portugalsko mají přitom dosud jen velmi omezené propojení s Francií a dalšími evropskými zeměmi, což je dlouhodobě kritizováno jako slabina evropské energetické bezpečnosti.

Přesto není jisté, zda by větší propojení blackout zmírnilo. Někteří odborníci upozorňují, že by mohlo naopak způsobit šíření problémů do dalších částí Evropy.

Podezření na kybernetický útok se během dne šířilo zejména na sociálních sítích. Avšak místopředsedkyně Evropské komise Teresa Ribera jakoukoliv sabotáží vyloučila a uvedla, že neexistují žádné známky o útoku.

I když Španělsko patří mezi časté terče kyberútoků kvůli své politice vůči Izraeli a Rusku, technická náročnost podobného útoku na dvě země EU by byla extrémně vysoká.

Zazněly také otázky, zda blackout souvisí s vysokým podílem obnovitelných zdrojů, jelikož Španělsko a Portugalsko před výpadkem vyráběly více než 80 % své elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Odborníci ale ujistili, že zelená energie za kolaps nemůže. Díky přísným evropským předpisům jsou moderní elektrárny dnes schopné stabilně přispívat k síti i při vysokém podílu obnovitelných zdrojů.