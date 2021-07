Muž obviněný z vraždy na úřadu práce je ve vazbě. "Chcípni ropucho," řekl státní zástupkyni

Aktualizováno 10:50 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Soud dnes poslal do vazby šestašedesátiletého muže, kterého policie viní z úterní vraždy zaměstnankyně úřadu práce a z dalších trestných činů. Panují obavy, že by muž na svobodě pokračoval v trestné činnosti nebo že by se vyhýbal stíhání. Soudce Jiří Horký řekl novinářům, že obviněný se v jednací síni choval hrubě a arogantně, takže ho musel vykázat. Svých činů muž podle něj nelituje a státní zástupkyni označil za "ropuchu".