Čína žije filmem ‚Barbie‘, v němž vidí jako vzácnou příležitost zažít feminismus na velké obrazovce

Film "Barbie" dosáhl v Číně téměř 86 milionů juanů (cca 11,9 milionu dolarů) od svého pátečního uvedení, což ho zařadilo na třetí místo mezi všemi filmy na celostátní úrovni, píše web. I přesto, že toto číslo není srovnatelné s neuvěřitelným úspěchem filmu "Barbie" ve Spojených státech, kde během víkendu vynesl 155 milionů dolarů, stále existuje prostor pro další růst. Film se totiž stává stále diskutovanějším na sociálních sítích, což je patrné z jeho popularity na platformě Weibo, která je podobná Twitteru, zde získal více než 630 milionů zhlédnutí a byl krátce nejsledovanějším tématem.

Na populárním čínském webovém portálu pro recenze filmů Douban získal film skóre 8,6 z 10, a téměř polovina diváků mu udělila plný počet bodů. V komentářích se objevuje chvála pro zpracování tématu ženství a feminismu režisérkou Gretou Gerwigovou, která je známá díky filmům "Lady Bird" a "Little Women".

Někteří recenzenti označili film za osvěžující a srovnávají ho s některými čínskými filmy, které stále reflektují zastaralé genderové role a mužský pohled.

„Víte, Číňanky nemají mnoho příležitostí vidět v kině vysoce kvalitní film zaměřený na ženy,“ zněl jeden komentář s více než 20 000 lajky.

Další nejlepší komentář přirovnával „Barbie“ k jinému nedávnému čínskému vydání „Lost in the Stars“, které bylo dříve kritizováno za zobrazení genderových stereotypů. „Lost in the Stars“ ukázal „falešný feminismus pod mužským pohledem“, zatímco „Barbie“ představuje „feminismus z různých perspektiv skutečných režisérek,“ zněl komentář s více než 18 000 lajky.

Čínské ženy si uvědomují realitu a některé z nich zdůrazňují, že Čína otevřeně uznává svůj patriarchální charakter, na rozdíl od USA.

Avšak někteří kritizují film "Barbie" za pouhý povrchový feminismus a tvrdí, že dokonalá postava titulní postavy jako panenka může podporovat stávající normy krásy. Jedna osoba na portálu Douban dokonce napsala, že ve filmu chybí nové myšlenky o feminismu a jde pouze o opakování starých myšlenek.

Feministické hnutí v Číně čelí mnoha výzvám, jako je cenzura a potlačování aktivismu, ale i přes to zůstává silné. Různé kontroverze, spojené například s hnutím #MeToo a obviněním ze sexuálního napadení, vyvolávají vášnivé online debaty, kdy ženy a jejich podporovatelé odsuzují zakořeněnou genderovou nerovnost a patriarchální společnost v Číně.