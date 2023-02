Diana Krall, Kurt Elling, Simon Phillips, či Melissa Aldana. JazzFestBrno představuje kompletní program

„Na konci června navíc uspořádáme druhý ročník Slavností synkop. To je náš festival ve festivalu, na němž se během jediného večera na třech pódiích v Divadle Husa na provázku vystřídají nejzajímavější projekty z česko-slovenské jazzové scény. Letos zde vystoupí mimo jiné jubilující Peter Lipa, ale také Ochepovsky Project nebo Tomáš Sýkora Trio & Aid Kid,“ doplňuje umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka. Vstupenky na koncerty jsou k dispozici na webu jazzfestbrno.cz a v síti GoOut.

„První pětice koncertů, kterou jsme zveřejnili loni na podzim, mezi našimi fanoušky silně rezonuje a nyní už zbývají jen poslední vstupenky. Například u koncertu Diany Krall jsou k dispozici pouze vstupenky na stání. Věříme, že obdobný zájem vyvolají i nově zveřejněné koncerty,“ říká výkonný ředitel festivalu Vlastimil Trllo.

Festival JazzFestBrno letos zavítá do Bobycentra (nyní Zoner BOBYHALL), Sono Centra, Cabaretu des Péchés, Divadla Husa na provázku a Divadla na Orlí. Po třech ročnících ovlivněných covidem se vrací k osvědčenému formátu, kdy hlavní jarní část doplňuje několik dalších akcí a koncertů v průběhu roku. Kromě zmíněných Slavností synkop uspořádá festival workshopy JazzFestBrno dětem, vypraví se do dalších jihomoravských měst v rámci série JazzFestBrno on the Road a na podzim čekají jazzové fanoušky mimo jiné tradiční Echoes of JazzFestBrno, na něž zavítá například Clayton-Hamilton Jazz Orchestra.

Loni navíc festival spustil podcast 32Bar Talk a už třetím rokem je aktivní také na vydavatelském poli. „Naše vydavatelství Bivak Records přivedlo za uplynulé dva roky na svět pět alb a letos připravujeme minimálně dvě další. Tím prvním bude deska tria Noble-Slavík-Clarvis, kterou pánové pokřtí právě na festivalovém koncertu v Cabaretu des Péchés,“ uzavírá Spilka.

JAZZFESTBRNO 2023

7. 3., Sono Centrum

Dave Holland Trio

9. 3., Sono Centrum

John Scofield: Yankee Go Home

24. 3., Sono Centrum

Tigran Hamasyan Trio

26. 3., Cabaret des Péchés

Noble-Slavík-Clarvis Trio

Melissa Aldana Quartet

28. 3., Cabaret des Péchés

Emmet Cohen Trio

30. 3., Cabaret des Péchés

Kurt Rosenwinkel Quartet

20. 4., Cabaret des Péchés

Udi Shlomo Quintet

Poogie Bell – Juraj Griglak Band

26. 4., Divadlo na Orlí

Koncert katedry jazzu JAMU

2. 5., Sono Centrum

Chris Morrissey

Kurt Elling feat. Charlie Hunter: SuperBlue

4. 5., Sono Centrum

Simon Phillips: Protocol V

8. 5., Divadlo Husa na provázku

Donny McCaslin feat. Jason Lindner, Tim Lefebvre & Nate Wood

9. 5., Sono Centrum

Kronos Quartet

19. 5., Boby Centrum (nyní Zoner BOBYHALL)

Diana Krall

21. 5., SVČ Lužánky

JAZZFESTBRNO dětem

25. 6., Divadlo Husa na provázku

Slavnosti synkop

Peter Lipa 80, Ochepovsky Project, Tomáš Sýkora Trio & Aid Kid, Post Noisy Pots, Petr Nohavica, S.V.A. Trio a další