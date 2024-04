JazzFestBrno: Hvězdná Samara Joy, klubový vibe, i mezinárodní den jazzu s Emmetem Cohenem

18. dubna se pak opět v Cabaretu des Péchés společně představí americká zpěvačka Gretchen Parlato a beninský kytarista a zpěvák Lionel Loueke s repertoárem, v němž se snoubí pop a jazz s latinou, R&B a afrobeatem. Řadu Club Life pak pro první polovinu letošního roku uzavře 21. dubna americký klavírista a klávesista Julian “J3PO” Pollack se svým triem, které fúzuje elektroniku, syntezátory, samply a lo-fi beaty. Jazzový duben pak v Brně vyvrcholí oslavami mezinárodního dne jazzu 30. dubna, které obstarají v CED - Huse na provázku americký pianista Emmet Cohen se svým triem a Kravchenko Clees Duo ukrajinské zpěvačky Kateryny Kravchenko a lucemburského vibrafonisty Arthura Cleese.

Amerického trio New Jazz Underground tvoří dvacátníci Abdias Armenteros (saxofon), Sebastian Rios (kontrabas) a TJ Reddick (bicí), kteří se setkali na slavné a prestižní Julliard School, kde tuto kapelu založili v období pandemie koronaviru. Nemožnosti hrát v klubech se ale nelekli a začali vystupovat na ulicích či v parcích. Zároveň si založili YouTube kanál, na kterém oslovili dva miliony diváků. „Jejich hudba swinguje i bluesuje v jazzové tradici, je ovšem postavena na ryze současné improvizaci a hlavně mladistvé energii. Navíc názvy jejich skladeb navíc napovídají, že kromě skvělé hudby si s nimi užijeme i spoustu zábavy,” přibližuje umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.

Zpěvačka Samara Joy nadchla diváky poprvé v roce 2022 na festivalovém koncertě v Tišnově. „Od té doby kariéra mladé newyorské zpěvačky doby nabrala raketovou rychlost. Se třemi Grammy se vyšvihla v pouhých čtyřiadvaceti mezi smetánku jazzového zpěvu. Sama je interpretkou v tom nejklasičtějším slova smyslu, následovnicí Billie Holiday, Elly Fitzgerald nebo Sarah Vaughan. Z jejich repertoáru si také vybírá písně pro koncerty i alba,” říká Spilka.

Sedmačtyřicetiletá americká zpěvačka Gretchen Parlato patří mezi nejoceňovanější jazzové zpěvačky střední generace. O tři roky starší kytarista a zpěvák Lionel Loueke je původem z Beninu, student pařížské konzervatoře a bostonské Berklee. Oba se potkali v roce 2001 během studií na Thelonious Monk Institute of Jazz v Los Angeles. „Začali jsme spolu hrát víc a víc. Bylo mi jasné, že jsme propojeni,“ říká Loueke. Vzájemné hostování se opakovalo ještě několikrát, teprve loňské album Lean In, na němž je doprovodili vrcholní jazzoví profesionálové, ukázalo naplno možnosti dua a bylo nominováno na Grammy za loňský rok.

Sérii Club Life pak pro první půlrok uzavře americký klavírista a klávesista Julian “J3PO” Pollack se svým triem, které fúzuje elektroniku, syntezátory, samply a lo-fi beaty. J3PO patří mezi největší syntezátorové mistry dneška. Newyorský Timeout o něm napsal, že „vyvažuje virtuozitu s něhou“. Už ve dvaceti letech měl Julian Pollack na kontě dvě alba s klavírním triem. Prostředí New Yorku ale jeho zájmy soustředily také na elektroniku, hip hop a soudobé jazzové fúze. V roce 2019 obohatil svoje občanské jméno přezdívkou J3PO a vydal album Small Plates, které úplně převrátilo jeho dosavadní rukopis. „Elektronika, syntezátory, samply, lo-fi beaty, skladby sahaly od syrových elektronických struktur až po ty sofistikované označované jako „jazztronica future house“, přibližuje jeho styl publicista Ondřej Bezr.

Oslavy mezinárodního dne jazzu 30. dubna obstarají v CED - Huse na provázku americký pianista Emmet Cohen se svým triem a Kravchenko Clees Duo ukrajinské zpěvačky Kateryny Kravchenko a lucemburského vibrafonisty Arthura Cleese. „Emmet Cohen ve svých třiceti třech letech stihl udělat pro jazzovou scénu víc, než zástupy jiných,” zdůrazňuje Vilém Spilka. Založil totiž videostream s mnoha milionovou sledovaností Live from Emmet’s Place, kde týden co týden se svým triem hrál jazz a hostil zajímavé další muzikanty, jak starší generace, jako je Joe Lovano, nebo nové objevy, mezi nimiž byla třeba Samara Joy. Duo s lucemburským vibrafonistou Arthurem Cleesem je pro Katerynu Kravchenko v současné době nejkomornější projekt, kterému se věnuje a pro který skládá své písně. „Je to pro mě prostor pro experimenty. Píšeme spolu hudbu a zkoumáme barvy naší neobvyklé kombinace nástrojů – vibrafonu a zpěvu,“ říká polovina dua.

Výjimečný jazzový program bude v Brně pokračovat i v květnu. Nejprve legendární americká formace Snarky Puppy, pětinásobní držitelé Grammy, zahraje na jediném tuzemském koncertě 1. května v Brně v rámci turné, na kterém oslaví dvacet let od svého založení. Držitel Grammy za desku Impressions Chris Botti, nejen Stingův dvorní trumpetista, ale i spoluhráč Paula Simona a mnohých dalších světových hvězd, přiveze 12. května do Brna vlastní kapelu pohybující se na hraně R´n´B, jazzu, funku a gospelu. První polovinu letošního ročníku festivalu JazzFestBrno pak zakončí 2. června v CED - Huse na provázku tradiční Slavnosti synkop. Tentokrát poprvé s česko-americkým programem, rozděleným půl na půl: Immanuel Wilkins, Kassa Overall, 2in2out a Limbo.