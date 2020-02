Festival Divadelní svět Brno reflektuje aktuální přírodní, společenské i divadelní klima!

„Divadelní svět Brno vstupuje sebevědomě do druhého desetiletí své existence jako jedna z největších akcí svého druhu v naší zemi. Zřetelné programové směřování, špičkové soubory a kvalitní program jsou zárukou diváckého zájmu a rozvoje i v dalších letech,“ říká Martin Glaser, ředitel Národního divadla Brno a festivalu Divadelní svět Brno.

„Podtitulem „Nic se neděje“ usiluje jedenáctý ročník festivalu Divadelní svět Brno svou hlavní dramaturgickou linií, tvořenou pečlivě vybranými inscenacemi z celého světa, mapovat a analyzovat neznatelné i dobře patrné změny klimatu – toho přírodního, společenského i politického,“ říká Martin Sládeček, dramaturg Divadla Husa na provázku. Tato programová sekce s názvem „Změna klimatu“ přinese návštěvníkům tři aktuální německojazyčné inscenace. První z nich diváci zhlédnou ještě před samotným zahájením festivalu ve vídeňském Burgtheateru. Na představení Bakchantky se zájemci vypraví autobusem a během cesty si vyslechnou dramaturgický úvod. Divadlo Theater Bremen bude v Městském divadle Brno „vyprávět“ klasický příběh Theodora Storma Jezdec na bělouši. Moderně pojatá inscenace se odehrává v nezvyklé scéně vytvořené z veřejné sbírky plastů, která představuje šum Severního moře. Další z německojazyčné trojice je inscenace Na královské stezce, mrazivě vtipné politické divadlo o novém králi a návratu starých pořádků – nacionalismu a rasismu. Inscenaci nastudoval kontroverzní německý režisér Falk Richter a odehraje se v Janáčkově divadle. Shakespearova myčka v Zahradnické ulici v podání maďarského souboru Örkény Színház přináší tragédii Romea a Julie v kulisách současné Budapešti. Titul „režisérské hvězdy východu“ – Viktora Bodó uvidíte v Mahenově divadle.

„Do taneční a pohybové sekce se nám podařilo přivézt jeden z nejvýznamnějších tanečních souborů světové úrovně i věhlasu – Batsheva Dance Company z Izraele. Jako protipól k zahraničnímu zástupci tanečního umění stojí výjimečné domácí produkce, většinou premiérově uvedené v minulém roce,“ říká Karel Littera, dramaturg Baletu NdB, bude to historicky teprve podruhé, co se u nás slavný světový představí. Choreografii Venezuela budou mít diváci možnost zhlédnout v Janáčkově divadle, 25. a 26. května. Českou republiku budou v této sekci zastupovat špičky nezávislého tance, nového cirkusu i nonverbálního divadla – Lenka Vagnerová & Company s představením Amazonky a Václav Kuneš a soubor 420PEOPLE s inscenací Panthera, nebo soubor Losers Cirque Company s Heroes, v němž se v režii Davida Špinara představí naše současná absolutní pantomimická veličina Radim Vizváry.

„Sekce inscenací antické dramatiky je zároveň poctou dvěma významným osobnostem (nejen) brněnského divadelnictví, které nás vloni opustily. První z nich je významná znalkyně antického divadla i dramatu – prof. Eva Stehlíková. Tím druhým byl výtečný herec, bývalý šéf Mahenovy činohry a především principál Divadla U stolu František Derfler,“ uvádí Jan Šotkovský, dramaturg Městského divadla Brno. Jako pocta těmto osobnostem se odehraje scénická skica Senekova Oidipa, speciálně připravená pro tento festival. V Mahenově divadle odehraje soubor Slovenského národního divadla Sofoklovu tragédii Antigona. Nadčasový příběh, který v závislosti na nedávné události na Slovensku spojené s vyšetřováním vraždy novináře Jána Kuciaka získal neočekávaně vysokou aktuálnost, korunují sugestivně apelativní písně slovenské písničkářky Katarzie, složené přímo pro inscenaci. Pražské Národní divadlo dále představí popkulturními odkazy protkané starověké drama Král Oidipús. Inscenaci, v níž Oidipús pátrá po vrahovi svého otce v baloňáku inspektora Columba. Maďarský soubor KV Társulat – Trafó uvede v Divadle na Orlí Euripidovu Médeu, která se odehrává v prostředí mateřského centra a v něm probíhající kolektivní terapie.

Rodiče s dětmi budou mít možnost navštívit několik představení v Divadle Polárka – výjimečně naposledy uvedené představení Škola Malého stromu režiséra Jana Kačeny, A na noze pevnina královehradeckého Divadla Drak, loutkovou pohádku divadla vi.TVOR Kde budeme bydlet a také pohádku Nanuk Divadla Minor. V Björnsonově sadu pak o festivalovém víkendu 23. a 24. května vyroste šapitó, ve kterém se vystřídá několik pohádek. Dále zde budou moct děti navštívit workshopy lektorů z Hradce Králové, Brna a Českých Budějovic. „Jak divadlo vzniká? Kdo ho tvoří a proč? To všechno se dozvíte na workshopech, které kromě venkovních prostor v Björnsonově sadu zaberou i nedaleké Studio Marta,“ doplňuje dramaturg sekce Jan Cimr a představuje zábavně-vzdělávací program pro děti, který proběhne pod vedením lektorů z Hradce Králové, Českých Budějovic a Brna.

„Ačkoliv se hlavní program festivalu koncentruje do brněnských divadelních budov, vybrali jsme pro vás několik ojedinělých inscenačních projektů, díky kterým budete moci zažít divadlo v jiných kulisách,“ vysvětluje Barbara Gregorová, dramaturgyně činohry NdB. Zahájením festivalu proto bude hudebně taneční projekt Noosféra neboli zmrzlinové andante pro tanečníky a fontánu, v prostorách piazzetty před Janáčkovým divadlem. Přímo pro fontánu bude složená hudební skladba Františka Chaloupky, ve které bude účinkovat 12 tanečníků, 33 kopečků zmrzliny a neomezený počet diváků. Naopak velmi komorní zážitek slibuje představení Dům v jabloních souboru Pomezí situovaný do Löw-Beerovy vily. Zde se diváci stanou jak aktivními pozorovateli, tak přímo spoluhráči příběhu. „Poprvé na festivalu představíme formát tzv. imerzivního divadla, ve kterém jsou diváci zapojeni do děje a ocitají se na hranici divadelní inscenace a výtvarné instalace,“ vysvětluje Gregorová. Industriální prostory v blízkosti ulice Vlhké pak nabídnou během třech festivalových dnů imerzivní projekt Plodnost! Mír! A Bohatství! inspirovaný tradicí antického divadla.

Profil Jana Kačeny je symbolickým vyjádřením podpory režisérovi, tvůrci a umělci, který vlivem nešťastné nehody zůstává od podzimu 2019 v dlouhodobě vážném stavu v nemocnici. Kromě představení Škola Malého stromu je možné vidět jeho site-specific projekty Unhappy happy a Jacek staví dům v podání pražského Divadla Bufet v autobuse zaparkovaném v areálu na Vlhké a Traktát o stepním vlku pražského A studia Rubín.

Součástí festivalu, vyjma lektorských center pro rodiny s dětmi, proběhne i řada dalších doprovodných akcí. Open-airový prostor pro setkávání diváků i účinkujících nabídne coby festivalový Meeting Point dvůr Divadla Husa na provázku lákající na bar, sérii koncertů i jedinečnou mezinárodní atmosféru. Nově také každý den vyjde jedno číslo původního Festivalového časopisu Theatrocén, který bude reflektovat dění na festivalu skrze texty začínajících kritiků a kritiček i divadelních redaktorů, pod vedením šéfredaktorek Ivy Mikulové a Jiřiny Hofmanové z Katedry divadelních studií FF MU. Limitovaná tištěná verze Theatrocénu bude k dispozici ve všech festivalových prostorách a na webu DSB.