RECENZE: Salome je bezchybně realizovaná opera Národního divadla v Brně

Příběh o půvabné Salome, nevlastní dceři krále Heroda, a její lásce k prorokovi Jochanaanovi, inspirovaný Matoušovým evangeliem, vyvolal při premiéře v roce 1905 v Drážďanech pořádný skandál. Ještě nikdy předtím se v důstojné Semperoper neobjevil tak dráždivý titul. Ale kasu to naplnilo. A hodně se o Salome psalo. Také o tom, že autor libreta Oscar Wilde je zvrhlý homosexuál, kterého libertinské názory rozdělovali nejenom jeho rodný Dublin (narozen v roce 1854), ale celou viktoriánskou Anglii a také Evropu. Nicméně, Salome se stala titulem, který obletěl divadelní svět. Na autora opery, Richarda Strausse, tento biblický příběh silně zapůsobil a šťastně sáhnul po tomto dramatickém námětu, který mu dal prostor pro bohatou operu, plnou výrazných postav i neméně dramatické hudby, která se následně stala nedílnou součástí repertoáru všech významných operních domů.

V Brně byla premiéra Salome uvedena 17. června 2023 počtvrté v režii Davida Radoka, který se tak vrátil spolu se svým týmem – šéfdirigentem Marko Ivanovićem, kostýmní výtvarnicí Zuzanou Ježkovou a nově Draganem Stojčevskim jako scénografem a Andreou Miltnerovou jako choreografkou k již páté režii pro operní soubor Národního divadla v Brně. Vskutku šťastná sestava pro náročné operní dílo. A ve výsledku to bylo znát.

Výrazné postavy opery ztvárnili v premiéře pečlivě vybraní hosté: Herodes - Jaroslav Březina (Národní divadlo Praha) , Herodias - Eva Urbanová (která je doma na všech významných světových operních scénách) , Salome - Linda Ballová - (slovenská sopranistka z domovské scény ND Bratislava, známá již také ve světě) Jochanaan - Birger Radde (německý barytonista, již také obsazován na mnoha operních scénách Evropy), Vít Nosek– sólista ND Brno jako Narraboht, odvedl také očekávaný umělecký výkon.

Současné uvedení Salome má svůj zvláštní smysl, který v bulletinu k opeře popsal režisér David Radok a rád jej zde zacituji:

„ Dnes je nahota, krev, useknutá hlava, incest a tak dále v každé druhé hře. V roce 1905 to tak určitě nebylo, a proto musíme najít adekvátní překlad toho, co působilo v roce 1905 jako šok. Šok z lidského jednání, z toho, kam až člověk může klesnout. Přijít pro dnešního diváka, který má v oblasti umění přístup ke všemu, s něčím, co na něj zapůsobí stejně silně. Myslím si, že tu jde o prolomení veškerých tabu. Když Salome svádí Jana Křtitele, není to kvůli tomu, že cítí nějakou erotickou touhu. Ona chce prostě prolomit tabu, jako kdyby chtěla svést papeže. Chce svést to, co je nedotknutelné, co je pro normálního člověka úplně mimo jakoukoliv představu.“

Divák rád přijme tuto koncepci výkladu režiséra. Herci jsou vedeni střídmě, bez zbytečného patosu (který tak nějak vždy k této hře patřil) a o to silněji vyznívá tragičnost jednání protagonistů. To vše ve straussovském rytmu valčíku a hned zase v dramatické a vypjaté hudbě, dělá z tohoto díla mimořádný emocionální zážitek.

Orchestr pod vedením Marka Ivanoviče podal bezchybný výkon v citlivé spolupráci se sólisty, takže celkový dojem z opery byl i po poslechové stránce výborný. Zajímavě byla řešena i scéna Dragana Stojčevski – (narozen v bývalé Jugoslávii, absolvent scénografie DAMU) - kde se v zadním plánu odehrává za jakýmsi oknem hostina, v kontrapunktu s dramatem, které se odehrává v popředí.

Režisér David Radok má zkušenosti s výkladem kontrapunktů na scéně a je důstojným pokračovatelem svého slavného otce Alfréda Radoka.Je moudré, že mu v ND Brno dali příležitost inscenovat Salome.

Summa summarum: Salome je v Brně bezchybně realizovaná opera.