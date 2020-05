Bourák alias Elvis Presley v podání Ivana Trojana v červnu v kinech

Na úvod je možná zajímavé citovat Elvise Presleyho:

„Záviď někomu a strhne tě to dolů…, obdivuj někoho a posílí tě to…“

A proč?

Film Bourák, z jehož natáčení jsme vám přinesli na podzim reportáž, je tedy komedie, trochu černá a trochu gangsterka, našlápnutá skvělou hudbou a černým humorem, ve které se střídají absurdní situace s romantikou, stejně jako rokenrolové pecky se zamilovanými ploužáky v podání nejlepší kapely, jakou si kdo dokáže přestavit. A to nejen ve filmovém Šlukdorfu - městě na severu Čech, kde jediný pořádný byznys jsou kasina a šlapky.

V jednom z těch nonstopů s automaty pro zoufalce pracuje i Kamila. Ve svých omnácti letech má života ve městě, "kde chcípnul pes", plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina. Strhaná máma, která odedře všechno sama a tváří se, že nevidí, co vyvádí její manžel, padesátník, který kšeftuje s vraky aut a říká si BOURÁK. Zastydlý puberťák s otřískaným růžovým Cadillacem, který chodí trsat rock and roll s holkou, co vypadá jako ze starého amerického katalogu "na podprdy". A navíc jí za matkou pálí šéf, gangster místního formátu, kterému evidentně přeskočilo. Kamile dojde, že musí zasáhnout a donutit mámu konečně šlápnout tátovi na ty jeho špičatý perka! Nebo všechno poletí do luftu.

Scénář napsal Petr Jarchovský a z námětu na sociální drama tak vznikla ulítlá černá komedie o dospělé dceři, která se rozhodne zachránit manželství svých nedospělých rodičů dřív, než půjde celá rodina ke dnu. „Myslím, že dnešní divná doba, kdy jsme byli a pořád trochu jsme zavření ve svých bublinách, ukázala, jak strašně je v takových vykloubených chvílích rodina důležitá. A že i když je nedokonalá, má velký smysl za ni bojovat, protože v rodině se všechny krize překonávají líp.“ říká k nečekanému poselství svého pátého filmu režisér a producent Ondřej Trojan.

Vedle Ivana Trojana v roli Ládi „BOURÁKA“, věčného frajera, kterému teče do baráku i do života, se představí Kristýna Boková, jako jeho zanedbávaná žena Markéta: „Asi poprvé jsem hrála něco tak odlehčeného. Do jejího kabátku se mi lezlo moc dobře a snadno. I díky maskérce Janě Bílkové a kostýmní návrhářce Tereza Kučerové jsem se cítit jako Markéta hned ráno, jen co jsem se oblékla do kostýmu a Jana mě nalíčila a učesala. Nebo taky nenalíčila a moc neučesala,“ vzpomíná na natáčení.

Stejně přirozeně vplula do své role naštvané dcery Kamily studentka konzervatoře Veronika Marková: „Kolem patnáctého roku jsem byla Kamile dost podobná, takže jsem měla někdy na place pocit, že vlastně ani nehraju. Máme toho s Kamilou hodně společného, tedy až na ty nemožné rodiče.“

Jiřímu Macháčkovi se zase díky roli majitele kasina, provinčního mafiána a nebezpečného golfisty Rudy splnil klukovský sen: „Když je vám deset nebo čtrnáct, tak si říkáte, pokud budu hrát někdy ve filmu, tak jedině rvačky a akční scény. A když se vám tenhle sen splní ve věku, kdy už vás zvolna začíná opouštět vaše pověstná leopardí mrštnost, tak si jen říkáte, zaplať pámbu, že se mi ten sen nesplnil třeba až v osmdesáti.“

Jeho pěstěnou, nesnesitelnou manželku si zahrála Petra Nesvačilová. „Jirka je úžasný kolega, ale i kamarád a mého manžela Rudu hraje skvěle. Jeho Ruda je opravdu idiot,“ ocenila herecký výkon svého kolegy.

V dalších rolích diváci uvidí Kryštofa Hádka, Kateřinu Winterovou, Jaromíra Dulavu, Jiřího Šimka, známého slovenské herce Milana Ondríka, ale i výtvarníky Jaroslava Rónu a Aleše Najbrta a dokonce i režiséra Ondřeje Trojana!

Zpěváky Bourákovy oblíbené kapely se ve filmu staly Matěj Ruppert, Tereza Černochová, Tonya Graves a Žofie Dařbujánová.

Autorskou hudbu ve stylu rockabilly složil Roman Holý. Plakát k filmu Bourák vznikl v grafickém studiu XOXO Prague Lukáše Francla, fotografkou byla Bára Lockefeer Švejdová.