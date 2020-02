Disney+ se zpozdí. Do Česka dorazí streamovací služba nejdříve koncem roku

Před startem platformy Disney+ uvedla mateřská společnost The Walt Disney Company, že chce do pěti let získat 60 milionů platících zákazníků. Necelých 30 milionů zákazníků po pár měsících provozu však značí, že původní odhady byly velmi střídmé. Velký potenciál růstu nabízejí především země, v nichž „plusko“ zatím není dostupné. V současnosti je služba funkční od 12. listopadu v USA, Kanadě a v Nizozemsku a od 19. listopadu v Austrálii, Portoriku a na Novém Zélandě.

Během konferenčního hovoru u příležitosti oznámení finančních výsledků za poslední čtvrtletí prohlásil generální ředitel The Walt Disney Company Bob Iger, že v další vlně, která proběhne 24. března, dorazí Disney+ do Francie, Itálie, Irska, Německa, Rakouska, Španělska, Švýcarska a Velká Británie. O pět dní později má následovat Indie. Další vlna dorazí v létě letošního roku a „plusko“ bude zpřístupněno pro Belgii, Dánsko, Finsko, Norsko, Portugalsko a Švédsko.

Česká kotlina společně se Slovenskem tak nejspíš spadá do kolonky „východní Evropa“, což by podle loni zveřejněného plánu znamenalo, že ke spuštění služby dojde nejdříve v prvním kvartálu fiskálního roku 2021, tedy v posledním kalendářním období roku 2020. Ovšem je možné, že spouštění ve východní Evropě bude rovněž probíhat ve vlnách a nic nezaručuje, že se Česko či Slovensko objeví v hned v té první. Globální dostupnost Disney+ je předpokládána do konce fiskálního období 2021, tedy do podzimu roku 2020.

Disney+ nabízí například seriál Mandalorian (2019), který se stal vlajkovou lodí nově spuštěné služby. Do The Walt Disney Company patří také americká streamovací služba Hulu, která se zaměřuje na pořady pro starší diváky, zatímco „plusko“ cílí především na mladší populaci. Hulu má v Americe okolo 30 miliónu předplatitelů a Bob Iger má již plány na její globální rozšíření. To ovšem nenastane dříve než ke konci roku 2021, protože přednost má Disney+.