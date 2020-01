RECENZE: Brilantní žánrová hříčka od režiséra Star Wars. Detektivka Na nože startuje filmový rok 2020 ve velkém stylu

Harlan Thrombey (Christopher Plummer) je veleúspěšný autor brakových detektivních románů žijící v nádherném sídle, které jako kdyby vypadlo z 19. století. Tedy přesněji řečeno byl, protože jeho tělo najdou den po jeho narozeninách s proříznutým hrdlem. S verdiktem policie, že jde o sebevraždu, nesouhlasí věhlasný soukromý detektiv Benoit Blanc (Daniel Craig), který se také ihned ujme vyšetřování. Starý spisovatel se totiž mohl „pochlubit“ početnou a velice barvitou rodinou potomků-supů (Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Chris Evans, …), kteří s ním z různých důvodů neměli zrovna nejlepší vztahy. Zabil se Thrombley sám, nebo byl zavražděn? A pokud ano, tak kým? A jak do celého příběhu zapadá jeho ošetřovatelka a zároveň protagonistka příběhu Marta (Ana de Armas), která evidentně ví víc, než říká?

Rian Johnson je tvůrce milovaný i zatracovaný. A svůj osobitý způsob práce s žánrovými filmy, kterým vždy dodá něco navíc, si přinesl i do svého nejnovějšího dílka. Náročné publikum fanoušků sci-fi svým Looperem nadchnul, ještě náročnější fandom – ten starwarsovský – jeho Poslední z Jediů rozdělil na dva nesmiřitelné tábory. Skalní příznivce „suchetovek“ se svým komediálním přístupem sice asi moc nepotěší, u všech ostatních má naštěstí velkou šanci zabodovat. A to zvlášť u milovníků filmu jako takového.

Jeho Na nože je totiž perfektním dokladem toho, jak pracovat s příběhem a diváckým očekáváním. Díky vyváženému mixu využívání starých žánrových postupů a klišé, hře s jejich obvyklými projevy a důsledky a láskyplnému výsměchu jejich neduhům, má divák pocit, že sleduje něco velmi povědomého a zároveň neuvěřitelně svěžího. Čemuž pomáhá už jen to, že filmy podobného ražení a s podobným rozpočtem a ansámblem se poslední dobou moc netočí (čest výjimkám jako jsou například snímky Quentina Tarantina či Edgara Wrighta).

Johnson navíc ví, co chce, a ví, jak to dostat ze svých herců. Craigův detektivní podivín s absurdním jižanským přízvukem, rozkročený někde mezi dušínovským metodikem Poirotem a holistickým troubou Dirkem Gentlym, je přesně tou zábavnou a charismatickou postavou, která by si zasloužila vlastní sérii (pokračování je koneckonců oficiálně potvrzeno). Karikatury rozmazlených potomků, tchánů a vnoučat představují barvitou sebranku hlupáků, hyen, licoměrníků a manipulátorů. A extrémně naivní a dobrotivá ošetřovatelka Marta slouží divákovi jako ideální průvodce světem, ve kterém žije, ale vlastně do něj nepatří.

Na film se navíc velmi dobře dívá. Kombinace ducha starých dob, přestylizovaných kulis, jejichž součástí je i ikonické křeslo s noži, výrazných oděvů a chytrých telefonů znamená zajímavou estetickou volbu. O film se navíc staral režisérův dvorní kameraman Steve Yedlin – a ať už si o Epizodě VIII myslíte cokoli, že vypadá naprosto úchvatně, jí už nikdo nevezme.

Na nože je nenáročná, ale rozhodně ne hloupá procházka muzeem detektivního žánru, která je diváka přímo vybízí k tomu, aby splétal různé teorie. Podnětů mu k tomu dává víc než dost – vždyť také využívá klasické pomůcky známé hlavně jako Čechovova puška. A tady podobných pušek najdete takový arzenál, že byste s ním vyzbrojili menší armádu – schválně si všimněte všeho, co se v první polovině filmu stane, řekne nebo jen ukáže a pak se snažte uhodnout, kdy a jak se daný prvek do příběhu vrátí. Nebo to nedělejte a jen se nechejte unášet labyrintem zvratů, podrazů a objevů, které si na vás film připravil.

Celkové hodnocení: 90 %

Knives out (2019)

Hrají: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Christopher Plummer, Katherine Langford a další

Režie: Rian Johnson

Scénář: Rian Johnson

Kamera: Steve Yedlin

Hudba: Nathan Johnson

USA / 134 minut / akční, thriller, krimi