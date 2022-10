RECENZE: Sandman vtáhne diváka do podivuhodného světa snů, v němž je možné vše

Neil Gaiman je jeden z nejžádanějších současných spisovatelů žánru fantasy. Je autorem knihy Američtí Bohové, jež se stala předlohou seriálu stejného jména, který se těší poměrně velkému úspěchu. Gaiman se však kromě knižní tvorby podílí i na komiksech, z nichž asi nejznámějším je The Sandman. Ten náleží do světa DC, i když to v seriálu není explicitně zmíněno, je součástí stejného univerza jako Batman či Superman.

trailer Sandman | zdroj: YouTube

Hlavní postavu Pána snů Sandmana ztvárnil britský herec Tom Sturridge, jenž v seriálu vyniká bezpohlavní vizáží, kterou vykazuje i většina nadpřirozených bytostí, s nimiž se v seriálu setkáme. Nejedná se v pravém slova smyslu o bohy, ale jde spíše o polobožské nadpřirozené bytosti – mezi ně se zařadí například Smrt či s Lucifer.

První série se věnuje především budování světa a představení hlavní postavy, která hned na začátku prodělá velmi důležitý charakterový posun. Jednotlivé epizody vycházejí z konkrétních komiksových sešitů a představují poměrně uzavřené příběhové rámce, jež postupně doplňují hlavní příběhovou linii.

Jednou z nejzajímavějších epizod je bonusová jedenáctá část, která se skládá ze dvou samostatných příběhů. Prvním z nich je animovaný Sen o tisíci kočkách, zatímco druhým je již hraná Kalliopé. Ze zbytku série pak ještě vyčnívá díl Nonstop, v němž se setkáváme s postavou Johna Constantina. A Zvuk jejích křídel, ve kterém Sandman sleduje práci své sestry Smrti. Tyto dvě epizody jsou zajímavé zajímavými filozofickými myšlenkami, které přesahují rámec běžných úvah, na něž jsme zvyklí narážet v současné audiovizuální tvorbě.

Kromě Gaimana se na scénáři podílel i David S. Goyer, který má na svém kontě výborný seriál FlashForward – Vzpomínky na budoucnost, Constantina či Nadaci nebo film Muž z oceli. Možná se Vám zdá, že se až příliš věnujeme tvůrčímu týmu, ale ten je tentokrát velmi důležitý, protože seriál těží z výborné atmosféry a zajímavě postavených dialogů. Zejména momenty, kdy Sandman zpomalí a zakecá se s některou z postav, jsou ty nejlepší z celého seriálu.

Budování světa však má své stinné stránky. Jednou z nich je stopáž, která se často blíží k jedné hodině, kvůli čemuž se Sandman v podstatě nedá shlédnout za jeden večer či víkend, jak jsme u jiných sérii na Netflixu zvyklí. Několik dílů má také rozvleklejší tempo, než by bylo ideální a občas je patrné, že se Sandman zkrátka potřeboval dostat z jednoho místa na druhé a bylo nutné to nějak zařídit. Naštěstí to vyvažují dynamičtější epizody, které dokážou lépe pracovat s odvíjením příběhu.

Vizuálně se Sandman řadí mezi jedny z nejlepších seriálů současnosti a v plné míře se na něm projevu rozpočet, který se za první sezónu pohybuje v hodnotách blízkých velkofilmům. Celkově se jedná o jeden z nejlepších seriálů, které můžete na Netflixu vidět. Rozhodně stojí za shlédnutí, ale ne každému bude sedět velké množství bezpohlavních charakterů, a i na Netflix nadměrné množství LGBT+ postav. Na to, jaké množství charakterů se za těch jedenáct dílů na obrazovce objeví, je až s podivem, jak velké množství postav je možné zařadit do některé z těchto kategorií. I když nejste fanoušky

Celkové hodnocení: 80 %

The Sandman (1. série 2022)

Hrají: Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Charles Dance, Boyd Holbrook, Jenna Coleman, Vivienne Acheampong, Sanjeev Bhaskar, Asim Chaudhry, David Thewlis, John Cameron Mitchell, Stephen Fry, Joely Richardson, Patton Oswalt, Kirby Howell-Baptiste, Daisy Head a další.

Tvůrci: Neil Gaiman, David S. Goyer, Allan Heinberg

Režie: Jamie Childs, Mike Barker, Mairzee Almas, Andrés Baiz, Coralie Fargeat, Louise Hooper, Hisko Hulsing

Předloha: Neil Gaiman (komiks)

Scénář: David S. Goyer, Jack Thorne, Ameni Rozsa, Alexander Newman-Wise, Neil Gaiman, Allan Heinberg, Jim Campolongo, Lauren Bello, Heather Bellson, Vanessa Benton, Jay Franklin

Kamera: George Steel, Will Baldy

Hudba: David Buckley

USA / (38-64 min) / drama, fantasy, horor, sci-fi