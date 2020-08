RECENZE: Tenet je velkolepý snímek protínající žánry, který musíte zažít v kině

Kus nesl název TENET a sestavil ho sám principál. Jeho děj vyprávět bych nesvedl. Autor vracel jej hned do minulosti a hned zase zpátky, takže jsem brzy nevěděl, kde vlastně jsem. Touto známou frází věhlasného divadla Járy Cimrmana by bylo možné uvést nový snímek Christophera Nolana. Ovšem pouze za předpokladu, že divák přišel do kina vypnout mozkové závity.

trailer Tenet | zdroj: YouTube

Ano TENET je náročný se stopáží sto padesáti minut, během nichž nesmíte ani na chvíli vypnout, protože by se vám mohlo stát, že zrovna v ten moment vám režisér doručí nějakou důležitou informaci do skládačky, kterou velmi precizně sestavuje. Nejedná se o chaos a zmatek, jak zaznělo z některých úst. TENET vyžaduje aktivního diváka, který stále sleduje jemné předivo, z něhož je pomalu splétán celek. Film nevypráví tak přímočaře jako Počátek – ano, ten byl v tomto duchu ještě docela konvenční – ale jednotlivé kousky mozaiky distribuuje za pochodu a někdy jen tak mezi řečí.

Děj tentokrát nebudu příliš rozvádět, protože je opravdu radost přicházet na to, co se vlastně na plátně děje a proč. Jádrem je skutečnost, že někdo v budoucnosti nalezl způsob, jak invertovat materiály v čase. To znamená, že takto upravené věci se pohybují proti toku času, ovšem tak to vypadá pouze z našeho pohledu. Z pohledu invertovaného materiálu plyneme v obráceně v čase my. Snímek si hodně pohrává s relativitou a možností reverze šipky času. Ovšem asymetrie svým způsobem funguje stále, pouze se mění úhel pohledu.

Za ty dvě a půl hodiny se toho stane opravdu hodně. Kromě pomalejších třiceti minut, během nichž má divák prostor sžít se s hlavními postavami, je tempo skoro vražedné. Několik volnějších pasáží, kde akci střídají dialogy, je zase vyplněno střípky skládačky, takže divák nemá žádný prostor si odpočinout. I proto ten čas uteče neskutečně rychle.

Velkým plusem je poměrně neokoukaný John David Washington jako Protagonista (ano tak se jeho postava skutečně jmenuje). Syn Denzela Washingtona se konečně dostal na velká plátna a s TENETEm se mu otevřelo mnoho dveří. O Protagonistovi toho moc nevíme a je to vlastně jedna z postav, jejíž vývoj je spjat s tím, jak je divák pozorný. Johnu Davidovi zdárně sekunduje Robert Pattinson jako Neil, který se tímto snímkem definitivně zbavil nálepky teenage ikony, jež na něm zůstala viset od Stmívání.

Původní nejistota plynoucí z této dvojice mizí velmi rychle a Nolan z nich vymáčknul maximum. Po herecké stránce není snímku co vytknout, podobně jak vykreslení postav, na které je díky dlouhé stopáži čas. A nutno podotknout, že zase jednou jsme dostali snímek, v němž jsou motivace hlavních postav uvěřitelné. Ačkoliv je potřeba namítnout, že jedinou motivací Kat (Elizabeth Debicki) je to, aby mohlo plnohodnotně žít se svým synem, protože v tom jí brání záporák Andrei Sator (Kenneth Beanagh). Postava Kat se tak jeví trochu ploše, nicméně lze uvěřit tomu, že pro své dítě je matka ochotna udělat vše.

TENET má ze všech Nolanových snímků největší podíl akčních scén. A jestliže měl Nolan někde slabinu, bylo to právě v podání akce. Ovšem v tomto ohledu na sobě zapracoval a ani z tohoto hlediska není snímku co vytknout. Hrátky s časem jsou sice v některých chvílích matoucí, protože některé charaktery se zkrátka pohybují jakoby pozpátku, což činí především interakci s prostředím velmi nepředvídatelnou, ale ve výsledku to vše do sebe zapadne.

Grande finále je velkolepé. Na můj vkus je možná až příliš velké, protože jsou momenty, kdy diváka doslova zavalí a přehřívající se mozkové závity mají tendencí dát si pohov. Nicméně i přes pompézní pojetí finále se v něm nachází veskrze komorní scény během nichž začíná mít celkový obraz smysl a jednotlivé nitky se protínají.

Pokud něco Nolan umí na výbornou, pak je to vizuální dojem. I tentokrát spolupracoval se svým dvorním kameramanem Hoytem van Hoytenem a výsledek je opět dechberoucí. Scenérie vypadají fantasticky a milióny utracené za kulisy jsou vidět. Navíc je potřeba dodat, že Nolan v maximální možné míře pracuje s praktickými triky, takže vše působí neskutečně realisticky a žádný digitální odpad se nekoná.

A jestliže tvrdíme, že vizuál je výborný, pak je zvuk naprosto parádní. Zvukaři odvedli vynikající práci a každá kulka, výstřel či náraz zní prostě skvěle. Hans Zimmer tentokrát nemohl, protože pracoval na hudebním doprovodu Duny, ale doporučil Nolanovi svého známého – Ludwiga Göranssona. Ten odvedl bezprecedentně vynikající práci a stvořil hutný soundtrack, který se nebojí místy převzít taktovku, aby ji posléze pět vrátil zpět ději. Hudba do sebe často komponuje zvukovou stopu, jindy zase kompozice začne fungovat až ve chvíli, kdy se propojí standardní plynutí času s invertovaným.

Jedna výtka by se však našla. TENET si Christopher Nolan napsal pro sebe. To není v žádném případě nic špatného, ale je to podobné, jako s dobrým vínem. Když už je ho příliš, nastupuje kocovina. Dalším problémem, který bývá Nolanovi vytýkán, je chování postav, které jsou svým způsobem odlidštěny. Ovšem zde se dá namítnout, že Nolan nechává část práce na divákovi, který si musí danou postavu interpretovat, a nikoliv pouze přijímat tak, jak leží a běží.

Celkový dojem také trochu kazí fakt, že TENET ničím nepřekvapuje. Nolan využívá ověřené postupy, které vybrousil do každého detailu, ale žádný přelom v řemesle se nekoná. Není to Počátek, na jehož konci vám zůstal hlodající červík v hlavě. Není to ani opus magnum, kterým byl Interstellar. Pravdou však zůstává, že není moc tvůrců, kteří by dokázali takto velký a komplikovaný snímek natočit s takovou bravurou.

TENET je přesně ten snímek, který se chcete vidět v největším možném formátu. Pokud můžete, zkuste IMAX. Ne tohle není reklama, tenhle snímek si o to jednoduše říká. Fantastický zvuk. Vynikající vizuál. Skvělí herci, kteří pod přísným vedením ze sebe dostali to nejlepší. TENET kombinuje různé žánry, od bondovky se přesouvá k heistu, aby následně zakotvil ve válečné vřavě. Zároveň tvrdošíjně odmítá hrát podle zavedených pravidel žánrů. Inu, jak se říká i ve snímku: „Tomu nelze porozumět, To musíte prožít“.

Zajímavost: Slovo TENET je palindrom, tedy slovo, které je možné číst z obou stran a bude mít stejný význam. Objevilo se na Satorské desce, jejíž nejstarší nález se datuje do období zkázy Pompejí. Sloveso TENET pochází z infinitivu tenere, jehož význam je držet, udržet, zachovat. A tento význam se jemně prolíná také dějem filmu.

Celkové hodnocení 90 %

TENET (2020)

Hrají: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine, Clémence Poésy, Dimple Kapadia, Himesh Patel, Martin Donovan, Andrew Howard, Anthony Molinari, Denzil Smith, Marcel Sabat, Kenneth Wolf Andersen Haugen, Laurie Shepherd, Jess Weber, Rich Ceraulo, Jurij Kolokolnikov a další.

Režie: Christopher Nolan

Scénář: Christopher Nolan

Kamera: Hoyte van Hoytema

Hudba: Ludwig Göransson

USA / Velká Británie / 150 min / akční, sci-fi, drama