RECENZE: Poslední kšeft, Ubal a zmiz. To je povedená česká gangsterská komedie

O Adamu Hobzikovi jste nejspíše ještě příliš neslyšeli, minimálně ne na velkém plátně. Ubal a zmiz je jeho první celovečerním filmem a hned se zakousnul do proklatě velkého sousta, protože nakoukal gangsterky od Guye Ritchieho, načež se pokusil o českou poctu tomuto vynikajícími režisérovi. Nutno dodat, že Hobzik splnil domácí úkoly na výbornou a styl začínajícího Ritchieho nasál velmi dobře. Jak tedy dopadlo provedení?

trailer Ubal a zmiz | zdroj: YouTube

Matouš Ruml a Janek Gregor se snaží prodat svou sklizeň trávy, ale než se jim to podaří, někdo jim ji ukradne. Bulharský dealer z toho příliš nadšený není, a tak jim nezbývá nic jiného než svou zásobu získat zpátky.

Tady nastává první zádrhel, postava Rumla (Mireček) se po několika minutách stane neskutečně otravným. Potíž je v tom, že hlavním hrdinům byste měli spíše fandit, ale místo toho Vás Mireček strašně … štve. Co udělá, to pokazí. Ale ono to není vtipné, ono to jen neskutečně vytáčí. Janek Gregor (Vilém) to naštěstí tak nějak zachraňuje, ale pokus o sympatickou dvojici neschopných mladíků v tomto případě moc nevychází.

Milostná zápletka, tak jak je v českých filmech často zvykem, působí jako pěst na oko, ale pro jistotu vás dloubne i do toho druhého. Na otázku proč, lze odpovědět jednoduše. Proč ne. A to je ta potíž, v podstatě jakýkoliv zvrat mohl fungovat jako hybatel Mirečkovy změny, ale někdo si řekl – ano milostný neúspěch bude to pravé.

Ale dost již pohlavků, autor sám si nejspíš byl vědom, že se rozjíždějícímu se Ritchiemu nevyrovná, protože pecky jako Sbal prachy a vypadni nebo Podfu(c)k jsou tím nejlepším, co žánr dokáže nabídnout. Na nich si vylámalo zuby již mnoho režisérů. Ovšem nutno podotknout, že Hobzikův pokus si položil hranici na úroveň, na níž dokázal dosáhnout.

Výhodou snímku jsou výrazné a stylizované vedlejší postavy. Stačí pár vteřin a hned vás zaujmou. Je pravda, že za nabobtnalou slupkou se ukrývá vzduchoprázdno, ale pro dané účely to bohatě stačí. Příjemným překvapením je také stylizace scén, na kterou mnohé české snímky zkrátka rezignují, protože českému Pepíkovi je to přece jedno. I to je jeden z důvodu, proč tolik českých komedií vypadá jako seriálová produkce, z níž se film stal pouze omylem.

Nuže vraťme se k úvodní otázce, jak to tedy dopadlo? Vlastně zcela podle očekávání. Pravdou je, že cestou do kinosálu člověk přemítal, zda se neunáhlil v úsudku. Teda až na naprosto hloupou milostnou zápletku je Ubal a zmiz docela zábavnou komedií, která má oproti místní konkurenci svou tvář. Jako příjemná jednohubka na letní večer snímek obstojí bez větších výhrad, ale lepší bude příliš u něj nepřemýšlet a užít si osobitý příspěvek začínajícího režiséra. Doufejme, že zkušenosti z prvního snímku Hobzik zúročí někdy příště, protože má našlápnuto správným směrem.

Celkové hodnocení: 65 %

Ubal a zmiz (2021)

Hrají: Matouš Ruml, Janek Gregor, Lukáš Duy Anh Tran, Predrag Bjelac, Karel Dobrý, Marek Lambora, Martin Hofmann, Leoš Noha, Radim Fiala a další.

Režie: Adam Hobzik

Scénář: Adam Hobzik

Kamera: David Ployhar

Hudba: Petr Wajsar

Česko / 99 min / komedie