RECENZE: Amibiciózní životopisné drama Zátopek na solidní domácí podívanou stačí

Snímek mapuje život Emila Zátopka, a kromě sportovních úspěchů se snaží dotýkat také temnějších zákoutí, přičemž se snaží předložit co nejkomplexnější portrét fenomenálního sportovce. Autorem snímku je sebevědomý režisér David Ondříček, který pevnou rukou svírá otěže, jež aktéry směřují ve snaze zachytit záchvěvy životních událostí jednoho člověka a jeho nejbližšího okolí.

Trailer Zátopek | zdroj: YouTube

Emila Zátopka zvaného Emil Hrozný, nebo též Česká lokomotiva či Satupekka zřejmě netřeba představovat. Pokud ano, zřejmě se někde ve školních škamnách stala chyba, kterou by bylo záhodno napravit, protože život fenoménu Olympijských her v Londýně 1948 a v Helsinkách 1952 by měl každý znát alespoň v hrubých obrysech. Snímek Zátopek dost možná přinutí několik lidí si něco přečíst o muži, který žil jen pro to běhat a vítězit.

K samotnému ději se tentokrát nebudu příliš vyjadřovat, spíše se zastavíme u koncepce, jež proplétá dvě časové linie. Spíše, než benefitem je tato dramaturgická volba prokletím, protože zejména linie pozdějšího života nefunguje úplně nejlépe. Obě pak trpí neochotou zacházet do příliš hlubokých detailů. To, co bylo možné vyzdvihnout u Šarlatána Agnieszky Holland, tedy rozkrývání hlubších aspektů osobnosti léčitele Jana Mikoláška, to u Zátopkovi zoufale schází.

A to se ještě více projevuje v dichotomii obou dějových linií. Kdyby se snímek držel čistě sportovní stránky, řekněme poctivé sportovní drama, tak by fungoval mnohem lépe, protože by se nemusel vypořádávat s určitými povahovými rysy Zátopka, kterými se evidentně nechce příliš zabývat. Ovšem na druhou stranu se k jeho osobě staví kriticky a nesnaží se Zátopka stavět na piedestal jako idol. Ale snímek se pohybuje pouze po povrchu, takže řezy osobností nejsou dosti zřetelné.

Kdybychom měli nějak stručně uzavřít toto kritické okénko, dalo by se říct následující. Zátopek funguje výborně co se týče sportovních okamžiků, ale selhává v budování vztahů mezi postavami. Ve snímku se tak do jisté míry zrcadlí rozporuplná osobnost samotného protagonisty, který pro sport dokázal udělat vše, ale ve společenském a osobním životě to s ním bylo občas složité.

Obsazení snímku je na velmi vysoké úrovni a film táhne zejména k nepoznání proměněný Václav Neužil. Ten ze sebe dokázal vytáhnout neskutečné věci a je patrné, že se na roli opravdu nadřel. Zátopkův specifický styl běhu, grimasy i charakterové rysy. K tomu výborná Martha Issová v roli manželky Dany. Vztah obou postav pak funguje zejména díky vynikajícím hereckým výkonům, protože scénář v tomto ohledu poněkud pokulhává.

Vizuální stránka je pak kapitolou samou o sobě. David Ondříček je jeden z mála současných českých filmařů, který dokáže udělat vizuál, jenž se dokáže vyrovnat evropské ne-li světové kinematografii. To ostatně ukázal i u svých předchozích filmů, ať už šlo o kriminální drama Ve stínu nebo o televizní Duklu 61, která i přes cílový formát televizního zařízení vypadá velmi nadstandardně.

Ve světle kvalitní produkce a evidentních řemeslných kvalit na většině postů mrzí přešlapující scénář ještě více. Postava Emila Zátopka má určitě minimálně evropský potenciál, který by do kin dokázal přitáhnout nějaké ty diváky i v zahraničí. Evidentně tomu jde naproti i scénář, který hojně užívá především angličtiny. Možná i snaha přiblížit příběh světovému publiku stojí v pozadí nechuti protnout některé aspekty Zátopkova života a spíše je přejít bez zásadnějšího zastavení. Celkově jde o snímek, který zůstává za svými ambicemi, což je strašná škoda.

Celkové hodnocení: 70 %

Zátopek (2021)

Hrají: Václav Neužil ml., Martha Issová, James Frecheville, Robert Mikluš, Jiří Šimek, Milan Mikulčík, Peter Nádasdi, Štěpán Kozub, Vojtěch Fülep, Richard Fiala, Vavřinec Hradilek, Kryštof Krhovják, Petr Panzenberger, Peter Kočiš, Kevin Michael Clarke, Barbora Bočková a další.

Režie: David Ondříček

Scénář: David Ondříček, Alice Nellis, Jan P. Muchow

Kamera: Štěpán Kučera

Hudba: Beata Hlavenková

Česko / 2021 / 131 min / drama, životopisný