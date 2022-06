RECENZE: Ztřeštěná roadmovie Tři Tygři ve filmu: JACKPOT jede z kopce na neutrál

Základní premisa snímku je postavena na známé dvojici postav ze skečů. Milan (Albert Čuba) a David (Štěpán Kozub) se musí během jednoho dne dopravit z Ostravy do Prahy, aby stihli vybrat výherní los. Ale dvojice výtečníků nemá ani dostatek peněz ani dostatek inteligence, takže místo přímo do Prahy se dostanou do Polska a dokonce i do Tater. Aby toho nebylo málo, tak je pronásleduje policista (Robin Ferro) a herec (Vladimír Polák), kterého za nimi poslala místní mafie.

trailer Tři Tygři: JACKPOT | zdroj: YouTube

Že to nedává smysl? No nedává, ale to by samo o sobě nevadilo. Existuje spousta ztřeštěných komedií, které jsou samy o sobě dostatečně zábavné na to, že smysl vůbec dávat nemusí, ale přesto se královsky bavíte. Jenže Tři Tygři to ve filmovém médiu nezvládají. Většinu snímku se totiž neděje nic zajímavého a když už se náhodou objeví nějaká zajímavá postava (většinou cameo), tak je s potenciálem scény zameteno jako by šlo o úplně obyčejného komparzistu.

Tím na mysl vyplouvá zásadní otázka. Měl film vůbec nějaký scénář, jak proklamují tvůrci, nebo se natáčelo převážně improvizačně – protože co se týče výstavby příběhu, tak ta vůbec nefunguje. Druhým problémem jsou pak vtipy, které kvůli své banalitě příliš nefungují u dospělého publika. U několikaminutového skeče se dá nad tím vším mávnout rukou a ruku na srdce, některé skeče se povedly, ale sledovat bezmála dvě hodiny vtípky na úrovni druhého stupně základní školy, to si už mozek bere dovolenou.

Velkým překvapením jsou pak akční scény, které jsou sice z hlediska příběhu zcela zbytečné, protože divák si brzy uvědomí, že ve snímku vlastně nejde o nic jiného než o sázení skečů. Ale je potřeba se dostat z místa na místo, tak proč to nevzít honičkou. Nicméně akční stránka filmu funguje velmi dobře, no bohužel je zcela potlačena do pozadí absencí jakéhokoliv smysluplného příběhu.

Nabízí se srovnání Tří Tygrů s nedávným Vyšehradem, který těží humor podobného zrna, a kterému to šlo mnohem lépe. Zatímco Jakub Štáfek byl ve své roli příjemným překvapením, Tři Tygři jsou naopak výrazným zklamáním (ne že bychom to z traileru netušili).

Bohužel celkové hodnocení vystaví partičce z Divadla Mír nelichotivou známku. Pokud je vám do dvaceti let, tak výsledné hodnocení můžete klidně zdvojnásobit, a to samé platí pro skalní fanoušky Tygrů. Běžný divák se však v nespojité linii skečů nenajde. Není bez zajímavosti, že průměrný věk diváků v sále se pohyboval někde pod patnácti roky, což je zřejmě i cílová skupina. Takže pokud vás baví prepubertální humorné parodie na úrovní žáků základní školy, tak si na Tři Tygry klidně zajděte, ale ostatní si zřejmě pohled na šilhajícího Štěpána Kozuba odpustí.

Celkové hodnocení: 25 %

Tři Tygři ve filmu: JACKPOT (2022)

Hrají: Albert Čuba, Štěpán Kozub, Robin Ferro, Vladimír Polák, Dušan Sitek, Sára Erlebachová, Petr Sýkora, Markéta Matulová, Zbigniew Kalina, Michal Noga, Lada Bělašková, Josef Kaluža, Tomáš Dianiška, Iva Janžurová, Jiří Štěpnička, Tomáš Magnusek, Honza Dědek, Milan Baroš, FattyPillow, Miroslav Kalousek, Zdeněk Hrabal a další.

Režie: Emil Křižka

Scénář: Albert Čuba, Vladimír Polák

Kamera: Ryszard Perzynski

Hudba: Michal Sedláček

Česko / 107 min / komedie, akční