Světla, kamera... a skoro žádná akce. Koronavirus hatí natáčení filmů a seriálů

Jen zlomek filmových a televizních produkcí obnovil natáčení v Los Angeles a na dalších místech ve Spojených státech, kde neustále stoupají počty nakažených koronavirem. Herci a členové štábů netuší, kdy budou jejich projekty obnoveny, a někteří očekávají, že se do práce nevrátí dřív než v příštím roce.

Okrsek Los Angeles, který je domovem největších filmových a televizních studií, dal v červnu zelenou obnovení natáčení, pokud budou dodržena bezpečnostní opatření. Hlavní odborové svazy vydaly 36stránkovou zprávu, v níž tato opatření podrobně rozebraly. Producenti doufali, že řada projektů se od srpna znovu rozjede.

Počet žádostí o filmová povolení v oblasti Los Angeles dosahuje od poloviny června zhruba 34 procent běžného provozu, píše Reuters. Většina z nich navíc byla jen na reklamy; podle místní organizace FilmLA by měly hrané televizní a filmové produkce začít nabírat na tempu od září.

Autor Seth Rogen, který s partnerem Evanem Goldbergem produkuje televizní seriály a filmy, řekl, že pro některé projekty zkoumá možnost zahraničních lokací, například v Bulharsku.

"Nemyslím si, že v dohledné době poběží v Americe jakékoli natáčení, které by mi připadalo bezpečné," uvedl Rogen tento měsíc v rozhovoru. "Poohlížím se po jiných zemích, které si s celou touto věcí poradily mnohem lépe a možná - pokud nás tam pustí - bychom tam mohli filmovat," dodal.

V zahraničí už bylo opět zahájeno několik velkých filmových produkcí. Další dinosauří dobrodružství Ztracený svět, které natáčí Universal Pictures, obnovilo filmování v Londýně, zatímco se štáb pokračování Avatara z dílny studia Walt Disney pustil do práce na Novém Zélandu.

Aby mohli znovu spustit natáčení, musí producenti uzpůsobit podmínky, což u větších projektů trvá déle. "Není to jako cvaknout vypínačem," řekl Duncan Crabtree-Ireland z hereckého odborového svazu SAG-AFTRA. Svaz podle jeho slov schválil plány na obnovení více než 1000 filmových a televizních projektů, ovšem produkce je "podstatně nižší" než obvykle.

Pokračující natáčecí pauzy omezí čerstvé programy, které mohou televizní sítě a streamingové služby divákům nabízet. Herci, kteří hrají v seriálu Amazon Studios nazvaném The Boys (Kluci), natočili video, ve kterém diváky nabádají, aby nosili roušky a snížili tak šíření koronaviru. "Chcete vidět třetí řadu našeho seriálu? Nenechají nás natáčet, dokud neklesne počet nakažených," řekl herec Jack Quaid.

Wear a fucking mask. Keep each other safe. We're serious. @TheBoysTV #TheBoysTV 🔪🥖🍼💪🏻 pic.twitter.com/IT2hP07l4G