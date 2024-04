Týdenní výhled filmů: Tělesností pulzující Rivalové, aktivistický šaman i vrah z televizní soutěže

Poslední dubnový týden přinese, jak už je takřka zvykem, dalších deset distribučních filmů. Z ranku animovaných filmů to bude zběsilé a širokým barevným rozptylem disponující anime Spy x Family Code: White, jež navazuje na úspěšný stejnojmenný japonský seriál. Příběh představuje manželský pár, v němž každá polovina žije před druhou polovinou utajený a nebezpečný život. Pravou identitu obou zná jen jejich dcera, která se vinou okolností zaplete i do jedné z agentských misí. V ohrožení bude nejen ona, ale osud celého světa. Odlehčenější a adrenalinem umírněnější zábavu přinese Fantastická parta, předkládající příběh Dona Quijota pro mladší publikum, skrze postavu vyrůstajícího potomka slavného bojovníka s větrnými mlýny. Známý narativ je aktualizovaný a obalený do výtvarně atraktivního hávu, jenž pracuje s tropy superhrdinských filmů.

Dokumentární portrét Šamanův příběh z festivalu Jeden svět portrétuje životní osudy šamana z východoruského Jakutska. Ten měl údajně zjevení, v němž ho bůh označil za vyvoleného bojovníka, který má z Kremlu vyhnat ďábla. Vydává se na několik tisíc mil dlouhou pěší pouť, čímž upoutá pozornost společnosti i policie. Sledujeme tak jeho boj s větrnými mlýny, nahlížíme do jeho duchovního světa, přičemž dokumentaristé v druhém plánu reflektují soudobé Rusko a rozštěpenou společnost. Fikční portrét jedné z nejdůležitějších postav moderní výuky nabídne Maria Montessori, sledující pozoruhodný život ženy, jež se ze smyslné kurtizány stane metodickou revolucionářkou, když nabídne odlišný způsob edukace pro děti s handicapem. Kromě toho rozkresluje její morální rozkol a složité nastavení priorit mezi prací a rodinou.

Nejočekávanějším titulem týdne jsou vinou hollywoodské stávky dlouho odkládaní Rivalové. Novinka Luca Guadagnina rozehraje vztahy štěpící milostný trojúhelník z prostředí tenisových kurtů. Dravě střižené a retrospektivně vyprávěné melodrama, jemuž vévodí ambivalentně nepřístupná Zendaya v roli zarputilé dříčky, hledá paralely mezi sportem a soukromým životem dvou mužů, jejichž cesty se vlivem lásky ke stejné ženě rozdělí. Rozpolcené vztahy, v tomto případě ty rodinné, vyobrazuje i coming of age hořká komedie s prvky magického realismu Jednou to bude všechno tvoje. Švédský titul vypráví o mladé kreslířce, jež se se svými sourozenci dostává do rozporu ohledně dědictví rozsáhlého venkovského pozemku. Rozplétá problematickou rodinnou minulost i tíhu pomyslného odkazu.

Intimní a něžnou kategorii zastoupí stylizované a filmografii Akiho Kaurismäkiho asociující Kos v ostružiní. Empatický a pomalu plynoucí snímek sleduje život téměř padesátileté ženy, která v ospalé gruzínské vesnici takřka poprvé v životě objevuje svou sexualitu. Zamiluje se do ženatého muže a životní jiskra sebou nese i morální dilema, stejně jako prchavost štěstí. Do kin se zároveň vrací kultovní prvorepubliková klasika Kristian. Nestárnoucí a často reprízovaná komedie těžící z tehdy populárního schématu dvojí identity bude nově uvedena v digitálně restaurované a dokonale vybroušené verzi. Okouzlujícího i poťouchlého Oldřicha Nového si stojí na plátně připomenout a možná i díky tomu se na film podívat dnešní, kritickou a odlišnou optikou, kdy může vyniknout dysfunkční partnerský vztah i mistrná režie Martina Friče.

Na nedávno uvedený fikčně převyprávěný true crime Manželé Stodolovi navazuje Lesní vrah režiséra Radima Špačka, rozkrývající příběh Viktora Kalivody, jenž na počátku milénia zavraždil tři náhodné kolemjdoucí. Film hledá příčiny zla na příkladu muže, jenž byl i přes vysoké IQ, ve známost vstoupil i díky výhře v televizní soutěží Chcete být milionářem, schopný chladné krutosti. Komorně vyprávěné krimi dominuje dlouze inscenovanými záběry i ponurou atmosférou. Oproti tomu výbušným akčním thrillerem americké produkce je Boy Kills World, rozvětvující postapokalyptický fikční svět, jemuž vládne násilí a korupce. Protagonista řízený pomstou se obrací ke své oblíbené videohry, skrze níž čerpá inspiraci k boji proti mocnářům. Brutální, barevná a postmoderní řežba slibuje přímočará jatka, v nichž není prostor pro morálku či hrdinství.

Novinky na VOD

Netflix tento týden vyrukuje s westernově laděným seriálem italské produkce Banditi: Na cestě za zlatem. Ten se revizionisticky obrací na jih Itálie 19. století, kde protagonistka utíká od movité rodiny, aby nalezla poklad, přičemž se zaplete do sítě znepřátelených banditů, desperádů i strážců zákon. Chválu sklízí série Sobík, jež tematizuje zneužívání a manipulaci na příkladu převyprávění skutečných událostí, kdy se komik ze soucitu ujme životem pokopané ženy. Původně dobromyslný čin se změní ve stalkerskou noční můrou, pod jejíž rouškou na povrch vyplouvají další, dosud potlačená bolest.

Nabídka ostatních platforem je tento týden v rámci novinek spíše pustá. Na HBO Max však můžete nalézt publikem v kinech nepovšimnuté soudní drama Případ Goldman, které se snímáním asociujícím televizní záznam navrací k slavnému procesu, v němž byl zloděj obviněn z vraždy, kterou oproti obvinění z loupeže odmítal. Proces rozdmýchal francouzskou společnost a obviněný Goldman se stal symbolem revoluce. Snímek reflektuje stále aktuální téma antisemitismu, lidské nesnášenlivosti i jistou nemožnost hodnocení činů druhých.