V Paříži se koná pohřeb filmového velikána Jeana-Paula Belmonda

V kostele zazní hudba z filmu Profesionál, jak si přál samotný Belmondo. Na konci hodinového pohřbu bude tělo převezeno ke kremaci, informovala francouzská televizní stanice BMF TV.

Belmondovy pozůstatky ke kostelu přivezl tmavý vůz a rakev do kostela na ramenou vnesli čtyři muži v černých oblecích. U vchodu do kostela čekal kněz ve fialovém rouchu. Před zavřením masivních dřevěných dveří chrámu do něj mezi posledními vešly Belmondovy děti Paul a Stella.

Prostranství před kostelem zaplnili fanoušci francouzského filmu, kteří přinesli množství květin. Lidé potleskem uvítali Alaina Delona, kterého na pohřeb dlouholetého hereckého kolegy doprovodil syn Anthony Delon. Alain Delon si na žádost fotografů na několik okamžiků sundal protikoronavirovou roušku a vítal se s novináři i veřejností.

"Jsem velmi smutný z toho, co se stalo. Ale mám velkou radost z toho, jak se zachoval svět a Francouzi. Vidíte, jsou tu všichni. Je to úžasné," řekl stanici BFM TV před kostelem další z francouzských herců Pierre Richard.

Těsně za zátarasy, které střeží desítky mužů v oblecích, je početná skupina fotografů. Kvůli lepšímu výhledu a snímkům přicházejících osobností si mnozí z nich přinesli schůdky.

Rodina, politici i množství občanů se s oblíbenou hvězdou stříbrného plátna loučili ve čtvrtek v pařížské Invalidovně během slavnostního pietního aktu. Po skončení ceremoniálu mohli zájemci přijít k vystavené rakvi, aby dali herci své poslední sbohem. O tuto možnost stály tisíce lidí, kteří neváhali čekat až tři hodiny. Stovky metrů dlouhá fronta se před Invalidovnou vinula ještě o půlnoci. O Belmondově popularitě podle BMF TV svědčí i věková rozmanitost lidí, kteří se s ním přišli rozloučit.