Zemřel německý režisér Joseph Vilsmaier. Do filmů často obsazoval české herce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve věku 81 let zemřel německý režisér, kameraman, producent a scenárista Joseph Vilsmaier. Oznámila to dnes z pověření rodiny agentura zastupující filmaře. Mezi nejvýznamnější filmy režiséra, který zemřel v úterý v Mnichově, patří dramata z období druhé světové války Stalingrad a Poslední vlak. Stejně jako v mnoha dalších jeho dílech se v nich objevili ve vedlejších a epizodních rolích čeští herci. Na snímku Poslední vlak se režisérsky podílela také jeho o 28 let mladší česká manželka Dana Vávrová, která zemřela v roce 2009.