Film Na západní frontě klid může přinést Oscara čtveřici Čechů

"Velká věc je to, že tu na natáčení i s režisérem bylo deset lidí, ale zbytek byli Češi, včetně všech kaskadérů, včetně speciálních efektů, což jsou pro akční film tohoto typu klíčové motivy. Film je (v tomto ohledu) velmi český, co se týče realizace," řekl ČTK producent Pavel Müller ze společnosti Sirena Film, která natáčení v ČR zajišťovala.

Která z nominací by se mohla nakonec v sošku proměnit, nechce tipovat, v případě ceny za vizuální efekty ale má za to, že by ji mohl získat Avatar. Nominace pro české tvůrce ale považuje za velký úspěch pro český film obecně.

"Nemyslím, že jsme kdy dělali na něčem lepším," uvedl za svou firmu, která se podílela také třeba na filmu Královská aféra. Film Na západní frontě klid se v Česku natáčel díky filmovým pobídkám.

"Mám obrovskou radost, protože už nominace je velké ocenění. Je to ale především také díky štábu a hlavně režisérovi, který dokázal celý štáb neskutečně nadchnout," řekl ČTK Viktor Prášil, který byl hlavním zvukařem filmu. "Při natáčení v bahnitých zákopech by nás nenapadlo, že můžeme dosáhnout tak vysoko... a že si udělám výlet do L. A.!" dodal.

Na cenu za nejlepší film americká Akademie filmového umění a věd, která letos Oscary předá už po 95., nominovala také snímky Elvis, Tár, Na západní frontě klid, Women Talking (Ať ženy promluví) a Trojúhelník smutku. Nominace dnes v Los Angeles oznámila dvojice hollywoodských herců Allison Williamsová a Riz Ahmed.