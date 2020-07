Colours of Ostrava žije i letos. Jako Nefestival

Je jistě známo, že vzhledem k současné pandemické situaci již spousta festivalů oznámila přesun na rok 2021, přesto se najdou takové, které změnily strategii a rok 2020 nevzdávají jen tak lehce.

Příkladem jistě je Zlata Holušová, její tým a festival Colours of Ostrava. A tak již není tajemstvím, že ve dnech od 15. do 18. července 2020 v Dolních Vítkovicích pod vysokou pecí VP1 se koná NeFestival Colours of Ostrava! Naživo tak vystoupí Cirk La Putyka, Tata Bojs, Dubioza Kolektiv, Kapitán Demo, N.O.H.A.. Nebude chybět ani tradiční Meltingpot a hlavně správná festivalová atmosféra, ač je limitovaná kapacita 1 000 návštěvníků.

Organizátoří si vzali za své, že sice nemohou uspořádat festival Colours of Ostrava tak, jak je znám. Ale proč ho NeUdělat tak, jak ho NeZnáme? A tak vás letos zvou na NeFestival!

Půjde o jakousi oslavu toho, že se můžeme opět scházet, že si můžeme užívat živé muziky, divadla, debat, že si můžeme společně dát pivo či cokoliv jiného, že můžeme společně mluvit o věcech důležitých nebo prostě klábosit o tom, co život dal a vzal.

Tedy NeProgram:

Středa, 15. července, 18.00:

CIRK LA PUTYKA & TATA BOJS feat. Losers Cirque Company, Marek Číhal a hosté (+ live stream)

Čtvrtek, 16. července, 18.00:

DUBIOZA KOLEKTIV (Bosna a Hercegovina), warm-up: Dr. Zeppelin

Pátek, 17. července, 18.00:

N.O.H.A. (CZ/USA), TRAD.ATTACK! (Estonsko), KAPITÁN DEMO

Sobota, 18. července, 13.00:

MELTINGPOT na NeFestivalu:13.30 - 15.00 Jóga & sitár - Lucie Formanová a Filip Bajger

15.15 – 16.15 Divadlo pod Palmovkou: 1000 věcí, co mě serou aneb tvoje bába je komedie

17.00 – 18.30 Gala debata Úhel pohledu: Tomáš Šebek – chirurg, Tomáš Sedláček – ekonom, Anna Hogenová – filozofka, Martin Jan Stránský – neurolog, Martina Viktorie Kopecká – farářka

18.45 – 20.15 PechaKucha Night Ostrava

20.30 – ... Malalata - afterparty