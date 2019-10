Karel Gott? Jeden z největších Čechů, truchlí politici. Zaorálek navrhuje státní pohřeb

Ve věku 80 let zemřel nejvýznamnější český zpěvák Karel Gott. V posledních měsících trpěl akutní leukémií, která ho připravila o život. Světové proslulý umělec zemřel v úterý krátce před půlnocí doma v kruhu své rodiny.

Jedna z prvních reakcí přišla přímo z Pražského hradu. „Nesmírně zarmucující zpráva pro celou naši zemi. Karel Gott byl skutečný Umělec, který se rozdával druhým. To je vyčerpávající, ale právě to činí umělce umělcem. Karel Gott daroval svůj život generacím, daroval se nám všem,“ cituje prezidenta Miloše Zemana na sociálních sítích jeho mluví Jiří Ovčáček.

K úmrtí legendy se vyjádřil i premiér Andrej Babiš. „Karel Gott. Provázel mě od mládí. A každého z nás. Jeden z největších Čechů, které jsme měli tu čest zažít. Zemřel. Věřil jsem, že tu bude navždycky. Je mi to nesmírně líto. Zapálím svíčku a poslechnu si něco od něj z 60. let. Mistře, vážil jsem si Vás. Víc, než dokážu říct,“ napsal na twitteru.

„Málokdo udělal pro dobré jméno naší země v zahraničí tolik jako Karel Gott. Čest jeho památce,“ vzkázal prostřednictvím twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Smutný je i jeho kolega z vlády Lubomír Zaorálek (ČSSD). „Dnes celá naše země přišla o tolikrát zlatem oceněný hlas Karla Gotta. Byl jedním z mála umělců, který prošel desítkami let historie této země a získával uznání a obdiv lidí střídajících se generací. Jeho písně si zpívali lidé nejrůznějšího vzdělání a profesí. Karel Gott byl mimořádnou osobností, která nás dokázala spojovat. Čest jeho památce!“ napsal ministr kultury.

Šéf rezortu kultury navíc uvedl, že by Gott mohl být pohřben se stáními poctami. „Po konzultaci s rodinou Karla Gotta navrhnu vládě zorganizovat státní pohřeb,“ dodal Zaorálek.

Dnes ráno se Česká republika probudila do světa chudší o velkou ikonu české kultury. Uvnitř nás ale jeho hudba bude žít dál. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) October 2, 2019

„Upřímnou soustrast všem blízkým. Karel Gott byl a zůstane velkou kulturní osobností naší země,“ uvedl na sociálních sítích předseda STAN Vít Rakušan.

„Karel Gott dokázal svým talentem, pílí a profesionalitou zaujmout posluchače napříč generacemi nejen v České republice. Jeho úspěch v rámci české populární hudby byl jedinečný a těžko opakovatelný,“ truchlí předseda ODS Petr Fiala.

„Opustila nás jedna z největších postav české popkultury. Karel Gott dokázal svou hudbou zaujmout jako málokdo jiný. Je nezpochybnitelné, ze svým uměním přispěl k dobrému jménu ČR v zahraničí. Čest jeho památce,“ smutní předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Chci vyjádřit hlubokou soustrast manželce, dětem i celé rodině Karla Gotta.

Je to národní ztráta. — Kateřina Valachová (@katavalachova) October 2, 2019

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa odešel člověk, který rozdával radost všem. „Člověk, který do poslední chvíle miloval život a svou práci. Zpráva o úmrtí mistra Karla Gotta nás všechny hluboce zasáhla. Dovolte mi vyslovit hlubokou soustrast jeho rodině, blízkým a přátelům. Karel Gott zůstane navždy symbolem, který nám všem přinášel mnoho krásných chvil," uvedl šéf komunistů.

Truchlí i poslankyně SPD Tereza Hyťhová. „Přeji upřímnou soustrast celé rodině Karla Gotta a celé České republice. Dnešním dnem zemřela obrovská hudební legenda,“ říká.

Truchlí i známé osobnosti

Se slovy soustrasti přispěchali i Gottovi kolegové a přátelé. „Tuto zprávu jsem nechtěl nikdy psát. R.I.P. MISTŘE,“ smutní moderátor Honza Musil.

„Nikdy nezapomenu.... Díky za všechno a šťastnou cestu do hudebního nebe, kde hned zaujmeš to nejvyšší místo. Jsi jediný a skutečný král naší populární hudby. To se ani dneškem nemění... Sbohem,“ vzkázal Gottovi do nebe zpěvák Marek Ztracený.

„KARLE. Žiješ dál...Odpočívej,“ napsal na facebooku kuchtík a kutil Láďa Hruška.