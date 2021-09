ABBA se dala opět dohromady. Vydala dvě písně, chystá desku hologramovou tour

"Nahráli jsme nové album," uvedli 76letý Björn Ulvaeus a 74letý Benny Andersson, představitelé mužské poloviny legendární čtveřice.

Album s názvem Voyage podle agentury AP vyjde 5. listopadu, v květnu příštího roku bude následovat série koncertů, na kterých však členové kapely vystoupí pouze virtuálně jako hologramy.

ABBA - I Still Have Faith In You | zdroj: YouTube