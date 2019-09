Oceňovaná prozaička pákistánského původu je zastánkyní bojkotu Izraele a hnutí BDS, jehož stoupenci kritizují židovský stát kvůli jeho údajně nespravedlivé a rasistické politice a okupaci palestinských území. Porota Ceny Nelly Sachsové, již každé dva roky uděluje město Dortmund, o těchto jejích aktivitách prý neměla tušení. Jakmile se však o názorech laureátky dozvěděla, rozhodnutí o udělení ceny vzala zpět. Německý spolkový sněm hnutí BDS letos označil za antisemitské.

Cindy and Craig Corrie have signed a letter of support for @KamilaShamsie. See the letter, including Shamsie's statement of support for the BDS movement, here:https://t.co/XFwGNKY01i