Oficiální autobiografie Karla Gotta vyjde až v březnu, bude obsahovat unikátní fotky

Karel Gott, který loni 1. října ve věku 80 let podlehl akutní leukemii, napsal paměti během posledních let svého života.

Autobiografie má podle jeho blízkých obsahovat i unikátní fotografie, dokumenty a archivní materiály, které dosud nebyly publikovány.

"Většinu fotografií, stejně jako obal publikace a její název spolu se všemi kapitolami Karel schválil. Snímky se probíral ještě v září minulého roku, kdy už musel svůj čas trávit ponejvíce jen doma ve svém křesle či na lůžku. Zároveň mi dal souhlas, aby jeho obdivovatelé a čtenáři blíže nahlédli do jeho umělecké tvořivé duše také skrz jeho kresby, ručně psané poznámky a texty písní, stejně tak do dětských let, o kterých podávají autentické svědectví jeho vysvědčení a školní poznámky," uvedla Gottová.

Při třídění archivu po manželově úmrtí objevila další vzácné artefakty a doklady, které podle ní nesmějí v knize chybět. Dokončení Gottovy autobiografie po textové, grafické i obrazové stránce si ale vyžádá ještě čas, proto se rozhodla se svými spolupracovníky posunout vydání knihy na jaro příštího roku.

Po loňské smrti Karla Gotta se na trhu rychle objevila řada jeho neoficiálních životopisů. Už dříve se zpěvákovi, jehož písně ovlivnily několik generací posluchačů nejen v Česku, věnovala řada knih. Například před 11 lety mělo křest české i německé vydání knihy Zlatý hlas z Prahy (Die Goldene Stimme aus Prag) autorů Michaely Remešové a Dalibora Máchy s předmluvou prezidenta Václava Klause. U příležitosti Gottových 70. narozenin ve stejném roce vyšla kniha Karel Gott 70 osobností o Zlatém slavíkovi od hudebního publicisty Vladimíra Vlasáka. Množství neautorizovaných knih se věnovalo Gottovu soukromému životu.

V polovině října má mít premiéru celovečerní dokument Karel režisérky Olgy Malířové Špátové, který zachycuje i poslední měsíce života nejslavnějšího českého zpěváka populární hudby.