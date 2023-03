Po dvou anticenách Zlatá malina dostaly filmy Blondýnka, Morbius a Elvis

Nejvíce nominací na letošní Oscary, a sice 11, získal sci-fi film Všechno, všude, najednou autorského dua Daniel Kwan a Daniel Scheinert. Je nominován i na ocenění za nejlepší režii a film. O hlavní cenu se 12. března utká s devíti dalšími soupeři, mimo jiné se snímky Víly z Inisherinu, Fabelmanovi, Top Gun: Maverick nebo Avatar: The Way of Water. Šanci na slavnou sošku má i čtveřice Čechů.