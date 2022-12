Recenze: Megahit Netflixu, který uchvátil svět. Wednesday je krásně natočený seriál pro široké publikum

Wednesday je puberťačka, která nezapadá do žádného kolektivu a ve škole má jen samé nepřátele. Pravidelně se vypořádává se spolužáky, kteří šikanují jejího mladšího bratra, avšak její odvetné akce nezřídka přesahují lidsky snesitelné hranice. Proto je celá rodina nucena se pravidelně stěhovat, protože nezvladatelná Wednesday za každou cenu chrání svého bratra a nebere si servítky.

Nakonec se její matka rozhodne, že ji pošlou na akademii Nevermore, kde kdysi studovala. Po příjezdu na tajemnou školu se však brzy ukáže, že škola pro „problémové“ děti má svá tajemství. Děti totiž nejsou problémové ani tak svým chováním, ale především tím, že mají magické schopnosti, které ne vždy umí náležitě ovládat. Setkáme se tak s vlkodlaky, upíry či sirénami, ale objeví se i jiná monstra.

Hlavní dějová linie je poměrně přímá a okolo ní je omotáno několik vedlejších linek, které nemají příliš velký vliv na postup děje samotného. Autorům se sice povedlo do scénáře vtěsnat několik neočekávaných zvratů, ale všechny předem signalizovali, snad proto, aby se divák cítil potěšen tím, že to odhalil dříve, než k tomu skutečně došlo.

Většinu seriálu táhne dopředu vyšetřování podivných násilných úmrtí, kterého se zhostí Wednesday. Vývoj její postavy je dobře zpracovaný, ale má určité mezery, které lze odpustit. Příkladná je pak dynamika s její spolubydlící, jejichž vztah se od původního chladného odstupu Wednesday přerodí v přátelství.

Herecké výkony odpovídají kvalitní seriálové produkci, leč bohužel, některé postavy jsou napsané takovým stylem, že se divák nevyhne zakroucení hlavou, nad některými činy. Jenže se zdá, že to je moderní trend, který se objevuje ve velkém množství nových seriálů. Otázkou je, zda tvůrci neumí napsat postavu, s níž by diváci sympatizovali, nebo je to zkrátka jejich vůle, nabídnout divákům postavy, které je často problém na obrazovce vystát.

Se vznikem tohoto seriálu je hodně skloňováno jméno Tima Burtona, jehož rukopis je hodně patrný ve vizuálním stylu, který je velkou předností seriálu. Každá scéna je pečlivě nasvícena a celkové vyznění je často velmi hezky zdůrazněno kompozicí. Z hlediska vizuální kvality je seriál silně nadprůměrný, a jedinou vadou na kráse jsou monstra, jejichž grafika působí zastarale.

Wednesday je krásně nasnímaný seriály, který si hodně zakládá na výrazném vizuálním stylu. Scénář je slušně napsaný a po herecké stránce seriálu také není moc co vytknout. Problémem však je cílová skupina, protože seriál míří na co možná nejširší masu lidí. To se mu daří, protože se jedná o druhý nejsledovanější pořad na Netflixu a je možné, že překoná i Hru na oliheň. Ale toto široké zacílení značně obrušuje hrany, jejichž naznačení je v seriálu bezpočet, ovšem žádná z nich není dost ostrá na to, aby dokázala s člověkem opravdu pohnout. Ve výsledku tak jde o slušné rozběhnutí seriálu, který se inspiruje v moderním trendu magických škol a rozhodně neuděláte chybu, když se na něj podíváte. Nic převratného však nehledejte.

Celkové hodnocení: 70 %

Wednesday (1. sezóna 2022)

Hrají: Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Fred Armisen, Gwendoline Christie, Christina Ricci, Tommie Earl Jenkins a další.

Tvůrci: Alfred Gough, Miles Millar

Režie: Tim Burton, Gandja Monteiro, James Marshall

Scénář: Alfred Gough, Miles Millar, Kayla Alpert, April Blair

Kamera: David Lanzenberg, Stephan Pehrsson

Hudba: Danny Elfman, Chris Bacon

USA, 2022, 6 h 32 min (46–57 min) komedie, mysteriózní, horor