Recenze: Železní bratři jsou pod vrstvou svalstva a potu především rodinným melodramatem

Černobílý obraz, ostře pálivé světlo a tryskající pot uvnitř zápasnického ringu, připomínající kultovní scénu ze Scorseseho Zuřícího býka. Nejde však o box, ale o wrestling nabírající na divácké popularitě. Zápasník neúprosně buší do svého oponenta, plně oddávající se boji, po jehož výhře se venku setkává s rodinou u nově koupeného auta. Jde o Fritze Von Ericha, jehož houževnatost a závislost na zápasení přenesl i na jeho čtyři syny, které o několik let později již v roli mentora a majitele jedné z wrestlingových organizací trénuje, aby dosáhli na nejprestižnější titul mistra světa, jenž mu jakožto zápasníkovi vždy unikal. To je výchozí bod filmu režiséra Seana Durkina, jenž se doposud soustředil především na komorní vztahová dramata.

Železní bratři na základě skutečných událostí zpracovávají osudy jedné z nejslavnějších wrestlingových rodin, která se i kvůli prokletí, kdy bratři za tragických okolností umírali, stala až mytickým synonymem wrestlingového průmyslu. Ten u nás nemá zdaleka takové kořeny, jako v USA či v Japonsku. Z naší kulturní pozice můžeme jen těžko pochopit, co všechno pro americkou společnost wrestling znamená a jak moc je pevně spjatý s její národní identitou. Wrestling je uměleckou performancí, jež vypráví příběh takřka v reálném čase. Zákulisí buduje obraz wrestlingových hvězd, jejich vztah, přátelství a především rivalitu, čímž pohlcuje divácké masy. To vše v obalu náročných zápasnických kusů, jejichž pečlivá připravenost, nebezpečnost a spektakulární povaha spolehlivě vyvažují, že jde ve skutečnosti o naskriptovanou show.

Nový film pod hlavičkou společnosti A24 pak v mnoha ohledech přiživuje tajemství wrestlingového zákulisí a využívá spíše tropů klasického sportovního žánru. Ačkoli vidíme situace, kdy se zápasníci domlouvají na konkrétním průběhu souboje či Fritze operujícího ve stínech sportovní politiky, nikdy se skutečně nedovíme, kdo o výherci rozhoduje, jaké jsou na ně požadavky a jak se tvoří souvislý narativ celé show. Místo toho tvůrci vykreslují rivalitu organicky, postavy dosahují úspěchu díky tvrdé dřině a píli, což podtrhují typické tréninkové montáže, a konstruují svět, kde jsou zápasníci pro výhru ochotni udělat vše. Průmyslové machinace drží v oblaku tajemna, stejně jako organizátoři wrestlingové ligy, a i přes fragmenty upomínající na to, že wrestling je fikční povahy, film veskrze pracuje s tím, jak wrestling známe z televize. Nabitý povrchními emocemi a záměrně melodramaticky stylizovaný.

Zatímco do zákulisí průmyslu nevidíme, soukromí rodiny Von Erichových tvoří jádro samotného filmu. Patriarchální rodina pod tvrdým vedením otce je naučená neplakat, hnacím motorem je pro ni úspěch a snaha přiblížit se iluzi velkého americké snu. Vyprávění podvratně staví na důležitosti rodiny a propletených vztazích. Hlavním motivem je dostání rodinnému odkazu. Dědictví, jež svým potomkům zanecháme. Ačkoli protagonistou je Kevin v podání Zaca Efrona, tvůrci důmyslně pracují s perspektivami ostatních bratrů podle toho, kterému se zrovna nejvíce daří. Ten kdo je na vrcholu, dostává v tu chvíli na plátně největší prostor. Kevin tak v několika částech filmu zcela zmizí do pozadí. Otec Fritz své syny postupně hodnotí a podle toho, koho má zrovna nejraději, rozhoduje o tom, koho pro prestižní wrestlingové zápasy upřednostní.

Autoritářský otec se stává antagonistou. Jeho výchova postupně vede u synů k pocitu méněcennosti a jejich tragickým úmrtím a sebevraždám. Film zpracovává křehkost maskulinity, kdy se pod mohutným svalstvem a nehybnými tvářemi bratrů skrývá křehkost, která v nich od malička byla potlačována. Bratři jsou si navzájem láskyplnou oporou, zároveň se jim však do soukromého života promítají vštěpované vysoké ambice a subtilní nevraživost. Ačkoli se snímek hlásí k melodramatickým tendencím, velmi často v této oblasti balancuje na tenké hraně, kdy se takřka vyžívá v lítosti a truchlení exponuje příliš povrchně. Nejvíce napadnutelná je pak celková dramaturgie. Vyprávění je jasně rozdělené na dvě poloviny. První mapuje raketový vzestup rodiny ke slávě, druhá zase zákonitý strmý pád, lemovaný rodinným prokletím. V této části snímek působí až příliš repetetivně a nevyváženě.

Performativní povaha wrestlingu se promítá do prvoplánových a silně tlačených emocí a snímek čerpá i z mainstreamové americké kinematografie 80. a 90. let. To už se však tolik neprokresluje do vyprávění a celkové formy. Přestože sledujeme chronologický narativ, dočkáváme se kolikrát nepříliš zvládnutých skoků v čase, které spíš než jako úmyslné dějové výpustky působí rušivě a chaoticky. Stylisticky je film natočený současně a neimituje dobové postupy. Staví na dynamické střihové skladbě a pohyblivé kameře, která tendenčně zpomaluje v intimních momentech v domácnosti a momentech truchlení. Jde tak o pozoruhodný mix retra a aktuální filmové řeči, což může vytvářet paralelu k současnosti. Minulá generace mužů na té dnešní napáchala takové emocionální škody, že se s jejich následky vyrovnáváme dodnes. Obzvlášť v době, kdy sociálním sítím dominují seberozvojová videa a povrchní motivační řečníci, kteří na první místo staví profesní úspěch a potlačení emocí ve prospěch byznysu. To, co nás má vytvářet, je kariérní postup, vydělávání peněz a strojová osobnost.

Železní bratři jsou ve všech ohledech ambivalentním počinem, na nějž je pod nánosem wrestlingu, který u nás nemá takřka žádné kořeny, a nevyváženému melodramatickému pojetí těžší se skutečně napojit. Zároveň však podnětně pracují s fenomény a mýtem samotného průmyslu a stále vykreslují ztotožnitelný narativ rozporuplného rodinného pouta a tíhu vzepření se rodinnému odkazu, kdy je někdy lepší s bolestí vyšlapat vlastní cestu. Bratři totiž ten nejtěžší boj nesvádí uvnitř ringu, ale v tísnivém prostředí rodinného domu.

Hodnocení: 70 %

Režie: Sean Durkin

Scénář: Sean Durkin

Hrají: Zac Efron, Lily James, Harris Dickinson, Jeremy Allen White, Maura Tierney, Holt McCallany, Cazzey Louis Cereghino, Stanley Simons, Brady Pierce

Česká premiéra: 7. března 2024

Distributor: Aerofilms