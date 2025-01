Stephen King chce zrušit Oscary: LA hoří, není co oslavovat

„Letos pro Oscary nebudu hlasovat,“ uvedl podle CNN. „Podle mého názoru by je měli zrušit. Žádný lesk, když Los Angeles hoří.“

Hollywood se v posledních týdnech potýká s devastujícími požáry, které zasáhly nejen obyvatele, ale i mnohé známé osobnosti. Akademie filmového umění a věd se rozhodla prodloužit hlasování pro letošní Oscary do 17. ledna a přesunout oznámení nominací na 23. ledna, aby zohlednila tuto mimořádnou situaci.

King není jedinou známou osobností, která navrhla, aby se sezóna udílení filmových cen přerušila. Herečky Jean Smart a Patricia Arquette veřejně vyjádřily podobné názory. Zatímco někteří obhajují pokračování událostí, jako jsou Oscary a Grammy, s argumentem, že mohou přinést pozitivitu a útěchu uprostřed utrpení, King tuto myšlenku odmítá.

V pátek se ke svým původním slovům vrátil s dalším příspěvkem: „Slyším, co říkáte o Oscarech jako oslavě života, že show musí pokračovat, bla bla bla, tak dále a podobně,“ napsal. „Do jisté míry to dává smysl, ale pro mě je to pořád jako Nero, který hraje na housle, zatímco Řím hoří. Nebo v tomto případě lidé nosí drahé oblečení, zatímco LA hoří.“

Navzdory výzvám ke zrušení ceremoniálů zůstávají Grammy a Oscary naplánované na 2. února, respektive 2. března. Diskuze o tom, zda je správné pokračovat v tradičních oslavách během takové tragédie, však nadále rezonuje jak mezi celebritami, tak veřejností.