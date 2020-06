Forrest Gump, Indiana Jones nebo Mlčení jehňátek. Seznam nevhodných filmů bobtná

Nejoblíbenější film na Česko-Slovenské filmové databázi zařadil server Variety mezi deset „problematických filmů“. Řeč je o Forrestu Gampovi. Variety píše, že je snímek blahosklonný k lidem s AIDS a vietnamským veteránům. Dále je prý nepřátelský k aktivistům, protestujícím a undegroundové kultuře. Navíc je milovaná hlavní postava, kterou ztvárnil Tom Hanks, pojmenovaná podle člena Ku Klux Klanu.

Ani jiní dva velikáni filmu se nevyhnuli zařazení do seznamu. Film Stevena Spielberga a Geroge Lucase, Indiana Jones a chrám zkázy, „zašel příliš daleko ve snaze replikovat náladu akčních seriálů třicátých let“. Variety to dává za vinu stereotypnímu zobrazovaní Indie a hinduistických zvyků a navíc jsou exotické záporné postavy zobrazovány jako primitivní a krvelačné.

Z nedávno natočených se do seznamu dostal film Tenkrát v Hollywoodu od Quentina Tarantina. Podle Variety může divák snadno přehlédnout, že je to o dvou bílých mužích ve středních letech, což film dělá zpátečnickým. Server upozorňuje, že se děj odehrává v roce 1969, kdy se někteří Američani cítili ohrožení menšinovými skupinami. Navíc to prý vypadá, že černošské obyvatelstvo vůbec neexistuje a Mexičané pracují pouze jako sluhové nebo servírky.

Mezi další „problematické filmy“ zařadil Variety i snímek s Arnoldem Schwarzeneggerem Pravdivé lži, kde jsou arabské postavy vyobrazeny jako fanatici a teroristi. V seznamu jsou potom i filmy Než jsem tě poznala, Mlčení jehňátek, Stopaři, West Side Story, Špinavý Harry a Holiday Inn.