Královna Alžběta II. oslavila své první narozeniny od smrti prince Philipa

Pětadevadesátiletou královnu dnes na tradiční přehlídku zvanou Trooping the Colour, která se koná již přes 260 let, doprovodil její bratranec princ Edward, vévoda z Kentu. Princ Philip zemřel v dubnu po více než 70 letech manželství s královnou. Trooping the Colour je obvykle slavností průvod Londýnem, letos se ale stejně jako loni obřad uskutečnil na pozemcích Windsoru, královnině rezidenci ležící západně od Londýna, v níž Alžběta II. tráví od vypuknutí pandemie většinu času.

Alžběta také předchozí den také přijala v Cornwallu v jihozápadní Anglii lídry zemí skupiny G7, kteří se do Británie sjeli na třídenní summit, a při focení pobavila všechny svojí otázkou. "Čeká se od nás, že se budeme tvářit, jako že si to užíváme?" zeptala se směrem k premiérovi Borisu Johnsonovi, který seděl po její levici. "Určitě!" reagoval Johnson. "A my si to užíváme, i když tak nevypadáme," zavtipkoval.

V neděli také bude královna pít ve Windsoru čaj s americkým prezidentem Joem Bidenem a jeho manželkou Jill. Biden se poté vydá na oficiální cestu po Evropě.

Soukromě královna své narozeniny slaví 21. dubna, tedy v den, kdy se v roce 1926 narodila. Oficiální oslava narozenin se ale tradičně pořádá druhý červnový víkend, kdy si díky lepšímu počasí mohou přihlížející lépe užít vojenské přehlídky.