Neverland má nového majitele. Ranč Michaela Jacksona se prodal za zlomek původní ceny

Celá nemovitost s plochou více než deseti čtverečních kilometrů leží poblíž Santa Barbary v Kalifornii a kromě hlavního šestipokojového domu zahrnuje i taneční studio, akvapark, kino pro 50 lidí, jezero či tenisový kurt. Před pěti lety za něj investiční firma chtěla 100 milionů dolarů, od té doby ale prodejní nabídku několikrát snížila.

Ron Burkle, který nemovitost koupil, byl podle AP jedním z obchodních poradců Michaela Jacksona. Je známým investorem do supermarketů a spoluzakladatelem investiční skupiny Yucaipa.

Neverland will be always about Michael Jackson, Neverland is Michael. pic.twitter.com/gyM6JayZRb