Šest postřehů o sexualitě v minulé dekádě. Co všechno se změnilo?

1. Ženy jsou šťastnější s méně atraktivními muži

Zní to možná zvláštně, ale podle studie Florida State University z roku 2017 tvořily páry, v nichž byla žena výrazně hezčí než muž, největší procento těch nejspokojenějších a nejpevnějších. Dalo by se tedy říct, že na přísloví "Nesuď knihu podle obalu" skutečně něco je. Veškeré červené knihovny o atraktivních princích na bílém koni a spanilé princezně skutečně patří pouze do pohádkové říše, nikoliv do reálného světa dospělých. Ženy a dívky by se tedy možná měly při hledání partnera více zaměřovat na jeho charakter, nikoliv na to jestli je schopen strávit hodiny v koupelně.

2. Ex, kteří s vámi chtějí udržovat přátelské vztahy, mohou být psychopaté.

Pokud se vás bývalí partneři ptají, zda s vámi mohou i nadále udržovat přátelské vztahy, zbystřete. Studie Oakland University v Michiganu došla ve své studii k závěru, že lidé, kteří se nedokážou od svých ex zcela odstřihnout, vykazují větší sklony k poruchám osobnosti. Nemusí tomu tak být vždy a je zajisté správné se svým protějškem rozcházet v dobrém, zvlášť když jsou ve vztahu děti, ale je potřeba si stanovit jasná pravidla. Důvody, proč někteří lidé, zejména muži, o něco takového usilují, jsou čistě pragmatické. Chtějí do jisté míry stále kontrolovat svého bývalého partnera a využívat jeho případné finanční a jiné podpory. Jednoduše řečeno nedokázali se s rozchodem zcela smířit a stále věří, že se jim podaří pro ně nepříznivou situaci nějakým způsobem "zvrátit".

3. Gayové spolu vydrží déle než heterosexuálové

Homosexuální manželství jsou v USA stále ještě novým fenoménem. Na federální úrovni byla legalizována v červnu 2015. To ale nebránilo americkým sociologům provést studii zaměřující se na rozvodovost stejnopohlavních párů ve srovnání s heterosexuálními. Zveřejněná byla v roce 2018 a její výsledky překvapily a v neposlední řadě vyvrátily zakořeněné stereotypy o promiskuitních gayích. Pravděpodobnost rozvodu v případě homosexuálních mužských párů činila pouhých 14,5 %. Naopak větší hodnotu 29,3 % vykazovaly lesby. Heterosexuálové se nacházeli uprostřed s 18,6 %.

4. Sexuální revoluce končí?

Ačkoliv jsme si v minulém století prošli obdobím krátkých sukní, Beatles a vůbec revoltou vůči společenským konvencím, dnes se zdá, že se přeci jenom časy mění, a že současná generace se pomalu vrací ke konzervativním hodnotám. Jedním z nejpravděpodobnějších důvodů bude i fakt, že sexuální revoluce v západní civilizaci 21. století už není zapotřebí, neboť všem jejím požadavkům už bylo vyhověno - potraty jsou legální na vyžádání, je dostupná antikoncepce a homosexuální páry mohou uzavírat sňatky. Studie psychologa Jeana M. Twenga z roku 2017 a statistika General Social Survey potvrdily, že dnešní mladí dospělí mají výrazně méně sexuálních partnerů než jejich rodiče a prarodiče.

5. Záletníci jsou nejvíc ohrožení zlomeninou penisu

Zní to možná zvláštně, ale studie Journal of Sexual Medicine jasně ukázala, že muži, kteří často střídají partnerky, nejvíc riskují zlomeninu penisu. Vědci z University of Maryland potvrdily, že mimomanželské pohlavní styky tvoří drtivou většinu zaznamenaných případů fraktur mužských genitálií. Skoro jako by je Bůh trestal za jejich hříchy.

6. Nejlepší věk pro vdavky a ženitbu: 25-32

Chcete se brát a mít jistotu, že spolu budete opravdu šťastní až do smrti, pak nemusíte spěchat, ale zároveň byste neměli ani dlouho otálet. 25-35 let je nejideálnější období, pokud chcete výrazně snížit riziko rozvodu. Alespoň tak hovoří průzkum University of Utah z roku 2015.