Střelec z Ostravy si před smrtí dopisoval se slavným zpěvákem

Česká republika dnes zažila druhý nejtragičtější případ v novodobé historii. Zemřelo při něm šest lidí, sedmým mrtvým je samotný střelec. Ten ve Fakultní nemocnici v Ostravě zastřelil pacienty polikliniky a poté z místa činu uprchl.

Po několika hodinách ho policisté vypátrali, před zásahem se ale střelil do hlavy. Zhruba půl hodiny poté na následky zranění zemřel. Událost, která šokovala Česko, pronikla i do světových médií.

Nyní vyšlo na povrch, že muž si několik týdnů před dnešním hrůzným činem dopisoval se zpěvákem Davidem Stypkou. Přiznal to na sociální síti s tím, že útočník byl podle něj labilní.

"Takový ten pocit, kdy si čtrnáct dní píšete na messengeru s člověkem, co se s vámi nějak ztotožňuje, a on pak zastřelí mnoho lidí a nakonec sebe. Ctirad byl evidentně labilní, ale že až takhle, to jsem bohužel nepoznal. Fuck! Je mi to líto," napsal Stypka.

Následně dodal, že si jeho čin neklade za vinu. Vyjádřil ale lítost lidem, kteří byli zabiti při jeho útoku, jehož motivace zatím zůstává nepotvrzena. Spekuluje se ale, že útočník měl pocit nedostatečné léčby ze strany personálu nemocnice.