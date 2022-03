KOMENTÁŘ: Jak říct Rusům, co se na Ukrajině děje? Efektivní nástroje máme všichni před očima

V úterý ruské úřady zastavily vysílání liberální rozhlasové stanice Echo Moskvy. Pravděpodobně jde o první zásah proti médiu poté, co ruský cenzurní úřad Roskomnadzor nařídil novinářům odstranit zmínky, které popisují vojenský útok Ruska na Ukrajinu jako "invazi", "útok" nebo "vyhlášení války". To, že se Rusko snaží lhát vlastním občanům, není nijak překvapivé, stejně jako by nebyl překvapivý ani zamítavý rozsudek soudu, ke kterému se chce Echo Moskvy nyní obrátit. O to více to ale vyvolává otázku ohledně informovanosti obyvatel v zemi.

Ta je totiž žalostně nízká. Ze všech stran zaznívají ověření i neověřené informace, které tvrdí, že Rusové nevědí, co se na Ukrajině skutečně děje, ruští vojáci nevědí, za co a kam jedou bojovat, a jejich matky nevědí, za co a proč umírají. V ruské vládě jistě panují vážné obavy, že kdyby pravda vylezla na povrch, projevy nesouhlasu by mohly mít mohutné. A pravda na povrch vylézt musí.

To zřejmě nikdo nebude zpochybňovat, otázkou tedy zůstává, jak toho docílit. Pravděpodobně vždy bude existovat skupina lidí, kterou se přesvědčit nepodaří. Ostatně historik a filozof Petr Hlaváček v úterý podle ČTK uvedl, že „Rusko má 140 milionů obyvatel a dvě třetiny lidí jsou závislí na sledování státní televize“. Pokud je to jejich jediný zdroj informací, o to více v méně rozvinutých oblastech Ruska dál na východě, je těžké předpokládat, že se k nim informace o invazi mohou nějakou jinou formou dostat.

Na druhé straně ale máme nezanedbatelný počet lidí, který má přístup k internetu, sociálním sítím, mobilním telefonům, a to vše jsou nástroje, na nichž lze „lusknutím prstu“ ukázat, jak Rusové pod velením Vladimira Putina zabíjejí ukrajinské civilisty. Mobilní telefony mají možnost zasílat notifikace. Sociální sítě upozornění. Jedna informace rozeslána do milionů mobilních a počítačových zařízení po celém Rusku by mohla otevřít nejedno propagandou zastřené oko.

Proč se tak neděje je otázkou. Jde snad o strach z ruské reakce? Putin už válku rozpoutal, a kde se zastaví nikdo neví. Nebo jde o ekonomické obavy? Svět Rusko uzavírá do takové izolace, že s ním stejně nebude brzy prakticky možný jakýkoliv obchod. Nebo jsou na vině zásady společností? Pochybuji, jak ukazují poslední kroky, i IT korporáty si závažnost situace uvědomují.

Ostatně Twitter už ohlásil, že tweety s odkazy na ruská provládní média budou mít nově speciální označení a bude snížen dosah těchto příspěvků. Společnost Meta Platforms, majitel Facebooku, a Google, provozovatel YouTube, pro změnu zakázaly ruským státním médiím a dalším ruským kanálům získávat peníze z reklamy na jejich platformách. To vše je samozřejmě záslužné a chvályhodné, navzdory tomu to ale ruskému lidu stále neodhalí pravdu o bezdůvodně rozpoutané válce. A obě společnosti, jak už bylo zmíněno výše, prostředky k proražení ruské cenzury a propagandy k dispozici mají.

Zatím se ale iniciativy v otázce informovanosti běžných Rusů musela chopit široká veřejnost. Ta například skrze Google mapy sdílí údaje o tom, k čemu na Ukrajině dochází, což je chytrý a efektivní krok, který sice nespadá do podmínek recenzí na Googlu, zatím je ale tiše tolerován. Ostatně ono ohýbání pravidel je patrné i v jiné sféře, EuroZprávy.cz už několikrát v posledních dnech informovaly o aktivitách hackerů z hnutí Anonymous, kteří prorážejí bariéru ruské cenzury a snaží se všemožnými prostředky Rusy upozornit na skutečné dění ve světě.

Jistě, stále žijeme ve světě, v němž platí zákony, a tak jde pořád o protiprávní jednání, jehož legitimizování není veřejně přípustné. Jak ale vidno na sociálních sítích, podporu si hackeři těmito kroky získali skutečně masovou. A není se čemu divit. Rusko překročilo všechny myslitelné hranice, a tak se hackeři podobně jako evropské a zaoceánské úřady snaží zastavit válku tou nejlepší nesmrtící zbraní, jakou mají. Rozkladem Ruska zevnitř.

A jelikož gigantické technologické společnosti až na výjimky (čest českému Jablotronu, potažmo i Applu) k radikálním řezům nesáhnou, nezbývá než kvitovat veřejnou podporu hackerům bojujícím za spravedlnost. Ostatně soustavné shazování ruských vládních webů, hackování televizního vysílání, zveřejňování utajovaných osobních údajů, firemních dat nebo vojenské komunikace či nejnověji vyřazování špionážních satelitů musí lézt Putinovi pěkně na nervy. A komu z nás neleze na nervy Putin…