Asii spalují extrémní vedra. Teploty jsou nejvyšší v historii, místy lidé ani nemohou pracovat

"Je to znepokojující bilance v kontextu změny klimatu a globálního oteplování," uvedl klimatolog Nguyen Ngoc Huy z hlavního města Vietnamu Hanoje. "Věřím, že se tento rekord bude mnohokrát opakovat. Extrémní klimatické modely se ukazují jako pravdivé," dodal.

Podle BBC Vietnam sužují vlny veder od poloviny dubna, rekordní teploty ale zaznamenávají i sousední země. Thajsko naměřilo rekordních 44,6 stupně Celsia ve své západní provincii Mak. Myanmar naměřil na východě země 43,8 °C, nejvyšší teplotu za posledních deset let.

Vedra jsou tak vysoká, že v některých částech země lidé nemohou během dne pracovat venku. Farmářka Nguyen Thi Lan z města Danang řekla agentuře AFP, že horko nutí dělníky začít pracovat výrazně dříve, aby mohli skončit v 10:00.

Svět se od začátku průmyslové éry oteplil asi o 1,1 stupně Celsia a teploty budou stoupat i nadále, pokud vlády nepřistoupí k prudkému snížení emisí. Světová meteorologická organizace (WMO) ale očekává, že teplotní rekordy budou nadále překonávány, a to i na jiných částech světa.

Mohlo by se tak stát v souvislosti s klimatickým jevem El Niño, který se může v nadcházejících měsících vyskytnout. Ten by mohl způsobit vysoké teploty vzduchu a možná i pokořit dosavadní teplotní rekordy.

Podle WMO sice bylo posledních osm let nejteplejších v historii, bez jevu La Niño by ale oteplování zřejmě bylo ještě vyšší. La Niño působilo jako dočasná brzda rostoucích globálních teplot, řekl šéf WMO Petteri Taalas.

"Vývoj El Niño pravděpodobně povede k novému nárůstu globálních teplot a zvýší šanci na překonání teplotních rekordů," varoval Taalas. Sílu a délku jevu El Niño zatím nelze určit, jeho účinky se ale obvykle projevují až rok po jeho vzniku.

Podle WMO tak jeho důsledky budou pravděpodobně viditelné až příští rok, který by mohl být v některých částech světa jedním z nejteplejších v historii. Podle Taalase by sice mohl zvrátit sucha například v Africkém rohu, ta by se ale mohla naopak sužovat Austrálii nebo Indonésii. Globálně by pak jev mohl způsobit extrémnější počasí.