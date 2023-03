Jarní počasí se odmlčí až po víkendu. Dnes hrozí bouřky

Dnešní noc byla rekordně teplá. Na třetině stanic, které měří víc než 30 let, byl překonán rekord pro celý měsíc březen. Nejtepleji bylo v Bohumíně-Záblatí, a to 13,5 stupně Celsia. Pro konec března jsou normální noční minimální teploty kolem plus jednoho stupně. ČTK to řekla Michaela Valachová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).