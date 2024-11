Počasí bez výkyvů až do prosince. Meteorologové poskytli delší výhled

Podle ústavu měly průměrné týdenní teploty kolísavý v uplynulých čtyřech týdnech kolísavý charakter. Zatímco období do 3. listopadu bylo teplotně mírně nadprůměrné, poslední týden byl naopak podprůměrný. Srážek bylo podprůměrné množství.

Meteorologové v nejnovějším výhledu očekávají, že následující čtyři týdny, tedy období do 8. prosince, budou teplotně i srážkově průměrné až podprůměrné.

Tento a příští týden mají být teplotně podprůměrné, zbylé dva týdny budou průměrné. "Týdenní průměry nejnižších nočních teplot by se v nejbližších čtyřech týdnech moc měnit neměly a měly by se pohybovat kolem -2 °C. Týdenní průměry nejvyšších denních teplot předpokládáme ve všech čtyřech týdnech předpovědi od 2 do 5 °C," uvedli meteorologové.

"Srážkově očekáváme v prvních dvou týdnech předpovědi pokračování suchého, srážkově podprůměrného období, třetí a čtvrtý týden předpovědi by měl být srážkově průměrný," dodali.