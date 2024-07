Počasí: Česko dnes zasáhnou silné bouřky, varují meteorologové

Rusové v pátek poslali amerického novináře Evana Gershkoviche na 16 let do vězení. Stalo se tak více než rok poté, co ho FSB zadržela a obvinila ze špionáže. Jeho domovský Wall Street Journal společně s rodinou i americkou vládou ani na moment neustali ve snaze o jeho propuštění.

Zdroj: Jakub Jurek