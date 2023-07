Počasí dnes lámalo rekordy. WMO zveřejnila, kde bylo nejtepleji

Stát by měl začít s výstavbou nového jaderného bloku v Dukovanech a současně by měl stavět malý modulární reaktor v Temelíně. Dnes to řekl novinářům prezident Petr Pavel během své návštěvy Jihočeského kraje. Prezident zdůraznil, že budoucnost energetiky v Česku je jednoznačně spojena s jádrem. Zástupci společnosti ČEZ již dříve oznámili, že první reaktor v Temelíně bude dokončen v roce 2032.