Počasí: Hrozí vzestup hladin řek, silný vítr bude zlobit i v neděli

Varování před prvním, tedy nejnižším stupněm povodňové aktivity platí od dnešních 11:00 pro okolí Žďáru nad Sázavou a Poličky, večer se výstraha rozšíří také na příhraničí na jihu od Sušice po Trhové Sviny a na severu od Tanvaldu a Železného Brodu po Šumperk. Na povodňovou bdělost se vodní toky mohou dostat také na Vsetínsku. Na prvním stupni povodňové aktivity byla kolem 11:30 řeka Sázava ve Žďáru a v blízké obci Sázava.

Povodňová výstraha platí do nedělních 18:00. "Vzestupy budou pokračovat až do zítřejších (nedělních) odpoledních hodin, kdy by se situace v důsledku ochlazení měla postupně stabilizovat," uvedl Štefan Handžák z ČHMÚ. Lidé by se neměli v oblastech s povodňovou výstrahou pohybovat v korytech toků nebo jezdit na lodích. Kvůli zvýšenému odtoku vody z krajiny se v podmáčené půdě může snížit stabilita stromů, varovali meteorologové.

Výstraha před silným větrem do dnešního pozdního večera zahrnuje celé území České republiky s výjimkou podhorského pásu od Roudnice nad Labem po Semily, Zlínského kraje a východní části Jihomoravského kraje včetně Brna. Večer se má vítr utišit, znovu by mělo silně foukat v neděli od rána do zhruba 16:00 už v menší části ČR. Výstraha pro neděli se tak týká jen jižní části území po Břeclav a Prostějov na východě a po Chomutov, Rakovník, Kutnou Horu, Chrudim a Lanškroun na severu. V Praze by v neděli silně foukat nemělo.

Vítr může poškodit stromy a způsobit menší škody na budovách a komplikace v dopravě. Lidé mohou přijít k úrazu od větrem uvolněných předmětů nebo zlomených větví. Měli by zajistit okna a dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty. Na horách jim ČHMÚ doporučuje omezit túry a nevydávat se zejména na hřebeny.