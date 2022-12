Počasí: Meteorologové varují před silnými mrazy, v pondělí hrozí ledovka a prudký vítr

Ukrajinská armáda se pokusila zabít náčelníka ruského generálního štábu Valerije Gerasimova, když byl na jaře v ukrajinském městě Izjum v době, kdy ho okupovala ruská vojska. V rozhovoru s advokátem a novinářem Markem Fejginem to řekl poradce šéfa ukrajinské prezidentské kancelář Oleksij Arestovyč. List The New York Times (NYT) informoval, že se Američané pokusili Ukrajincům útok na Gerasimova rozmluvit v obavách z eskalace konfliktu, který rozpoutala Moskva.