Počasí na začátku listopadu: Modely naznačují změnu, uvedli meteorologové

V uplynulých dnech se spekulovalo o tom, zdali ochlazení nepřijde už na konci října. Předpověď ale potvrzuje, že opak je pravdou. Zítra se budou maximální teploty držet v rozmezí 14 až 19 °C, při déletrvajícím slunečním svitu mohou dosáhnout až 21 °C.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ostatně v pátek na síti X uvedl, že do konce měsíce nás čeká i nadále stabilní a převážně inverzní charakter počasí. "Kralovat bude často nízká oblačnost, pokud se ale vyjasní, bude poměrně teplo. Deště bude minimálně," napsal ústav.

Podle meteorologů by změna v celkovém charakteru počasí ve formě výraznějšího ochlazení mohla přijít na začátku listopadu. Modely se totiž aktuálně shodují na vpádu arktického vzduchu od severozápadu kolem rozsáhlé blokující tlakové výše přibližně v oblasti Británie.

"Žádné extrémní ochlazení to případně nebude, ale už by mohlo být zařazeno do kategorie 'zimní'," konstatovali meteorologové s tím, že nad situací panuje nemalá nejistota. Jasno by mělo být v dalších dnech.